Духи с ароматом ладана: они очаровывают с первых секунд
- Ноты ладана часто используются в нишевой парфюмерии.
- Среди популярных парфюмов с нотами ладана: Tiziana Terenzi Laudano Nero, Tom Ford Sahara Noir, Naomi Goodsir Iris Cendre и Diptyque Eau Trois.
Аромат ладана – загадочный, смолистый, со слегка дымными нотами. Он часто используется в нишевой парфюмерии, для придания композиции глубины и медитативности.
Многим кажется, что аромат ладана встречается в парфюмерии редко. Однако это довольно распространенное заблуждение. На самом деле нотка ладана придает неповторимости многим легендарным композициям, пишет 24 Канал.
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Какие духи пахнут ладаном
Tiziana Terenzi Laudano Nero
Есть ли сладкие духи с ладаном / Фото Pinterest
Шикарный аромат, который подходит как женщинам, так и мужчинам. Он многогранный и очень интересный. В Laudano Nero чувствуются ноты ладана, коньяка, табака, амбры, различных трав и цветов.
Tom Ford Sahara Noir
Какие есть недорогие духи с ладаном / Фото Pinterest
Величественный, смолистый, восточный аромат с ладаном, кедром, амброй и кипарисом. Этот парфюм очень насыщенный. Он прекрасно подойдет именно для вечернего выхода.
Naomi Goodsir Iris Cendre
Какие несладкие духи можно купить на каждый день / Фото Pinterest
Очень интересный и легкий аромат, который прекрасно подойдет для весны. Главная изюминка Iris Cendre – удачное сочетание цветочных нот, ладана и специй.
Diptyque Eau Trois
Варианты духов с ароматом ладана / Фото Pinterest
Утонченный аромат, где сочетаются древесные и пряные ноты. Это универсальный парфюм, который прекрасно подойдет для ежедневного использования.