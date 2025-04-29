Парфуми з ароматом ладану: вони зачаровують з перших секунд
- Ноти ладану часто використовуються в нішевій парфумерії.
- Серед популярних парфумів з нотами ладану: Tiziana Terenzi Laudano Nero, Tom Ford Sahara Noir, Naomi Goodsir Iris Cendre та Diptyque Eau Trois.
Аромат ладану – загадковий, смолистий, зі злегка димними нотами. Він часто використовується в нішевій парфумерії, щоб надати композиції глибини й медитативності.
Багатьом здається, що аромат ладану зустрічається у парфумерії рідко. Проте, це доволі поширена хибна думка. Насправді ж нотка ладану надає неповторності багатьом легендарним композиціям, пише 24 Канал.
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Які парфуми пахнуть ладаном
Tiziana Terenzi Laudano Nero
Чи є солодкі парфуми з ладаном / Фото Pinterest
Шикарний аромат, який підходить як жінкам, так і чоловікам. Він багатогранний і дуже цікавий. У Laudano Nero відчуваються ноти ладану, коньяку, тютюну, амбри, різноманітних трав та квітів.
Tom Ford Sahara Noir
Які є недорогі парфуми з ладаном / Фото Pinterest
Величний, смолистий, східний аромат з ладаном, кедром, амброю та кипарисом. Цей парфум дуже насичений. Він прекрасно підійде саме для вечірнього виходу.
Naomi Goodsir Iris Cendre
Які несолодкі парфуми можна купити на щодень / Фото Pinterest
Дуже цікавий і легкий аромат, який прекрасно підійде для весни. Головна родзинка Iris Cendre – вдале поєднання квіткових нот, ладану та спецій.
Diptyque Eau Trois
Варіанти парфумів з ароматом ладану / Фото Pinterest
Витончений аромат, де поєднуються деревні та пряні ноти. Це універсальний парфум, який прекрасно підійде для щоденного використання.