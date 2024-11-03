С чем носить черные и бежевые колготки: это нужно знать всем женщинам
С приходом осени капроновые колготы становятся обязательным дополнительным элементом к любому образу. Но для того, чтобы они гармонично вписывались, нужно знать, с какими вещами их носить и как это правильно делать.
Оказывается, что определенный цвет колготок сочетается с отдельным видом одежды, поэтому надо знать, с чем носить черные, телесные или коричневые капроны, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Stylist Yliko.
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Кроме того, надо знать под какой наряд подходит соответствующая плотность колготок, с какими вещами носить колготы с принтами и узорами и к какому дресс-коду лучше всего подбирать капронки.
Универсальный цвет
Колготки черного или телесного цвета являются наиболее универсальными и подходят почти к любой одежде. Черные колготки делают ноги стройнее, тогда как телесные – естественными.
Плотность колготок
Более плотные колготки лучше смотрятся с теплой одеждой (свитера, юбки, платья из теплых тканей), тогда как легкие прозрачные – с более легкой одеждой, например, летними платьями.
Бежевые колготки лучше всего носить с вещами из тонкой ткани, с открытой зоной декольте, со светлыми вещами, с коротким рукавом.
Советы по подбору колготок / Фото из инстаграма @stylist_yliko
Черные колготы средней прозрачности стоит сочетать с вещами средней упругости, с неглубоким вырезом декольте, с длинным рукавом, со средними или высокими каблуками.
Советы по подбору колготок / Фото из инстаграма @stylist_yliko
Плотные колготки черного цвета, которые подходят для зимнего периода, стоит носить с вещами из плотной ткани, с верхом с закрытым горлом (гольфами), с длинным рукавом.
Советы по подбору колготок / Фото из инстаграма @stylist_yliko
Сочетание цветов
По словам стилистки, черные колготки хорошо сочетаются с темной обувью и одеждой насыщенных или темных оттенков. Телесные колготки лучше подходят к пастельным, светлым тонам одежды и открытым цветовым комбинациям. А вот серые или коричневые колготы подойдут для офисных стилей и пастельных оттенков, но будут плохо смотреться с яркими цветами.
Что же касается цветных колготок, то их можно носить в рамках одного цветового спектра с одеждой или как контрастный акцент.
Принты и узоры
Колготки с узором привлекают внимание к ногам, поэтому их лучше выбирать, когда остальная одежда проще. С одеждой с яркими принтами лучше сочетать однотонные колготки.
Общий стиль и дресс-код
На все деловые встречи рекомендуется выбирать колготы без узоров в телесном или черном цвете. Уже для любых неформальных мероприятий выбирайте то, что вам по душе.