С чем носить черные и бежевые колготки: это нужно знать всем женщинам

С приходом осени капроновые колготы становятся обязательным дополнительным элементом к любому образу. Но для того, чтобы они гармонично вписывались, нужно знать, с какими вещами их носить и как это правильно делать.

Оказывается, что определенный цвет колготок сочетается с отдельным видом одежды, поэтому надо знать, с чем носить черные, телесные или коричневые капроны, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Stylist Yliko.

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Кроме того, надо знать под какой наряд подходит соответствующая плотность колготок, с какими вещами носить колготы с принтами и узорами и к какому дресс-коду лучше всего подбирать капронки.

Универсальный цвет

Колготки черного или телесного цвета являются наиболее универсальными и подходят почти к любой одежде. Черные колготки делают ноги стройнее, тогда как телесные – естественными.

Плотность колготок

Более плотные колготки лучше смотрятся с теплой одеждой (свитера, юбки, платья из теплых тканей), тогда как легкие прозрачные – с более легкой одеждой, например, летними платьями.

Бежевые колготки лучше всего носить с вещами из тонкой ткани, с открытой зоной декольте, со светлыми вещами, с коротким рукавом.



Советы по подбору колготок / Фото из инстаграма @stylist_yliko

Черные колготы средней прозрачности стоит сочетать с вещами средней упругости, с неглубоким вырезом декольте, с длинным рукавом, со средними или высокими каблуками.



Советы по подбору колготок / Фото из инстаграма @stylist_yliko

Плотные колготки черного цвета, которые подходят для зимнего периода, стоит носить с вещами из плотной ткани, с верхом с закрытым горлом (гольфами), с длинным рукавом.



Советы по подбору колготок / Фото из инстаграма @stylist_yliko

Сочетание цветов

По словам стилистки, черные колготки хорошо сочетаются с темной обувью и одеждой насыщенных или темных оттенков. Телесные колготки лучше подходят к пастельным, светлым тонам одежды и открытым цветовым комбинациям. А вот серые или коричневые колготы подойдут для офисных стилей и пастельных оттенков, но будут плохо смотреться с яркими цветами.

Что же касается цветных колготок, то их можно носить в рамках одного цветового спектра с одеждой или как контрастный акцент.

Принты и узоры

Колготки с узором привлекают внимание к ногам, поэтому их лучше выбирать, когда остальная одежда проще. С одеждой с яркими принтами лучше сочетать однотонные колготки.

Общий стиль и дресс-код

На все деловые встречи рекомендуется выбирать колготы без узоров в телесном или черном цвете. Уже для любых неформальных мероприятий выбирайте то, что вам по душе.