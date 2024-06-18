Они являются мощным инструментом для улучшения психического здоровья и заодно точно украсят помещение. Поэтому какие цветы выбрать для своего дома, рассказываем далее.

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Как комнатные растения улучшают психическое здоровье

Согласно исследованию, опубликованным в Журнале физиологической антропологии, взаимодействие с растениями приносит много пользы нашему психическому здоровью, в частности:

Снижение стресса и тревоги. Растения могут значительно снизить уровень гормонов стресса, таких как кортизол.

Повышение настроения. Цветы обладают естественной способностью поднимать настроение. Яркие цвета и текстура листьев создают успокаивающую и позитивную атмосферу.

Улучшенная когнитивная функция. Влияние растений может улучшить память, концентрацию внимания и творческие способности. Растения также помогают уменьшить умственную усталость, заставляя вас чувствовать себя более энергичным и сосредоточенным в течение дня.

Электростанция по очистке воздуха. Многие комнатные растения действуют как естественные воздушные фильтры, удаляя токсины и вещества, загрязняющие, из помещения. Улучшение качества воздуха может привести к уменьшению случаев аллергии и респираторных заболеваний, что еще больше улучшит общее самочувствие.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом. Лучшие растения для дома

Вот несколько лучших растений, которые могут значительно улучшить психическое здоровье:

Спатифиллум

Известна своими свойствами очищать воздух, это растение прекрасно чувствует себя при умеренном освещении и влажности. Его прекрасные белые цветы добавляют любому пространству нотку спокойствия.

Как выглядит растение: смотрите фото

Фикус

Это красивое растение дарит тропическое настроение комнате. Большие глянцевые листья выделяются в пространстве и не требуют сложного ухода.

Как выглядит растение: смотрите фото

Сансевиерия

Практически неистребимое растение является лучшим решением для начинающих. Его вертикальные, похожие на меч листья добавляют современного стиля, а способность очищать воздух помогает удалять токсины.

Как выглядит растение: смотрите фото

Лаванда

Успокаивающий аромат лаванды хорошо известен своими свойствами уменьшать стресс. Этот душистый цветок можно поставить возле рабочего места или кровати, чтобы способствовать расслаблению и лучшему сну.

Как выглядит растение: смотрите фото

Хлорофитум

Яркое и простое в уходе растение быстро растет и хорошо чувствует себя в различных условиях освещения.

Как выглядит растение: смотрите фото

Она также известна своими свойствами очищать воздух, поэтому хорошо влиять на самочувствие.