Они являются мощным инструментом для улучшения психического здоровья и заодно точно украсят помещение. Поэтому какие цветы выбрать для своего дома, рассказываем далее.
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Как комнатные растения улучшают психическое здоровье
Согласно исследованию, опубликованным в Журнале физиологической антропологии, взаимодействие с растениями приносит много пользы нашему психическому здоровью, в частности:
Снижение стресса и тревоги. Растения могут значительно снизить уровень гормонов стресса, таких как кортизол.
Повышение настроения. Цветы обладают естественной способностью поднимать настроение. Яркие цвета и текстура листьев создают успокаивающую и позитивную атмосферу.
Улучшенная когнитивная функция. Влияние растений может улучшить память, концентрацию внимания и творческие способности. Растения также помогают уменьшить умственную усталость, заставляя вас чувствовать себя более энергичным и сосредоточенным в течение дня.
Электростанция по очистке воздуха. Многие комнатные растения действуют как естественные воздушные фильтры, удаляя токсины и вещества, загрязняющие, из помещения. Улучшение качества воздуха может привести к уменьшению случаев аллергии и респираторных заболеваний, что еще больше улучшит общее самочувствие.
Вот несколько лучших растений, которые могут значительно улучшить психическое здоровье:
Спатифиллум
Известна своими свойствами очищать воздух, это растение прекрасно чувствует себя при умеренном освещении и влажности. Его прекрасные белые цветы добавляют любому пространству нотку спокойствия.
Как выглядит растение: смотрите фото
Фикус
Это красивое растение дарит тропическое настроение комнате. Большие глянцевые листья выделяются в пространстве и не требуют сложного ухода.
Как выглядит растение: смотрите фото
Сансевиерия
Практически неистребимое растение является лучшим решением для начинающих. Его вертикальные, похожие на меч листья добавляют современного стиля, а способность очищать воздух помогает удалять токсины.
Как выглядит растение: смотрите фото
Лаванда
Успокаивающий аромат лаванды хорошо известен своими свойствами уменьшать стресс. Этот душистый цветок можно поставить возле рабочего места или кровати, чтобы способствовать расслаблению и лучшему сну.
Как выглядит растение: смотрите фото
Хлорофитум
Яркое и простое в уходе растение быстро растет и хорошо чувствует себя в различных условиях освещения.
Как выглядит растение: смотрите фото
Она также известна своими свойствами очищать воздух, поэтому хорошо влиять на самочувствие.