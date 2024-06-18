Вони є потужним інструментом для покращення психічного здоров'я та заразом точно прикрасять приміщення. Тож які квіти обрати для своєї домівки, розповідаємо далі.

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Як кімнатні рослини покращують психічне здоров’я

Згідно з дослідженням, опублікованим у Журналі фізіологічної антропології, взаємодія з рослинами приносить багато користі нашого психічного здоров'я, зокрема:

Зниження стресу і тривоги. Рослини можуть значно знизити рівень гормонів стресу, таких як кортизол.

Підвищення настрою. Квіти мають природну здатність підіймати настрій. Яскраві кольори й текстура листя створюють заспокійливу і позитивну атмосферу.

Покращена когнітивна функція. Вплив рослин може поліпшити пам'ять, концентрацію уваги та творчі здібності. Рослини також допомагають зменшити розумову втому, змушуючи вас почуватися більш енергійним і зосередженим протягом дня.

Електростанція з очищення повітря. Багато кімнатних рослин діють як природні повітряні фільтри, видаляючи токсини й речовини, що забруднюють, з приміщення. Поліпшення якості повітря може призвести до зменшення випадків алергії та респіраторних захворювань, що ще більше поліпшить загальне самопочуття.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Найкращі рослини для дому

Ось кілька найкращих рослин, які можуть значно покращити психічне здоров’я:

Спатифіллум

Відома своїми властивостями очищати повітря, ця рослина чудово почувається при помірному освітленні та вологості. Її прекрасні білі квіти додають будь-якому простору нотку спокою.

Як виглядає рослина: дивіться фото

Фікус

Ця красива рослина дарує тропічний настрій кімнаті. Велике глянцеве листя вирізняється у просторі й не вимагає складного догляду.

Як виглядає рослина: дивіться фото

Сансев’єрія

Практично незнищенна рослина є кращим рішенням для початківців. Її вертикальне, схоже на меч листя додає сучасного стилю, а здатність очищувати повітря допомагає видаляти токсини.

Як виглядає рослина: дивіться фото

Лаванда

Заспокійливий аромат лаванди добре відомий своїми властивостями зменшувати стрес. Цю запашну квітку можна поставити біля робочого місця або ліжка, щоб сприяти розслабленню та кращому сну.

Як виглядає рослина: дивіться фото

Хлорофітум

Яскрава і проста у догляді рослина швидко росте та гарно почувається у різноманітних умовах освітлення.

Як виглядає рослина: дивіться фото

Вона також відома своїми властивостями очищувати повітря, тож гарно впливатиме на самопочуття.