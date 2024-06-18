Дышите легко, живите счастливо: лучшие комнатные растения для улучшения психического здоровья

Современный мир полон стрессов и вызовов, однако уменьшить их влияние на благосостояние возможно. И помочь в этом, оказывается, могут комнатные растения.

Они являются мощным инструментом для улучшения психического здоровья и заодно точно украсят помещение. Поэтому какие цветы выбрать для своего дома, рассказываем далее.

К теме Лучшие интерьерные решения для лета: 5 модных тенденций 2024 года: 5 модных тенденций 2024 года

Как комнатные растения улучшают психическое здоровье

Согласно исследованию, опубликованным в Журнале физиологической антропологии, взаимодействие с растениями приносит много пользы нашему психическому здоровью, в частности:

Снижение стресса и тревоги. Растения могут значительно снизить уровень гормонов стресса, таких как кортизол.

Повышение настроения. Цветы обладают естественной способностью поднимать настроение. Яркие цвета и текстура листьев создают успокаивающую и позитивную атмосферу.

Улучшенная когнитивная функция. Влияние растений может улучшить память, концентрацию внимания и творческие способности. Растения также помогают уменьшить умственную усталость, заставляя вас чувствовать себя более энергичным и сосредоточенным в течение дня.

Электростанция по очистке воздуха. Многие комнатные растения действуют как естественные воздушные фильтры, удаляя токсины и вещества, загрязняющие, из помещения. Улучшение качества воздуха может привести к уменьшению случаев аллергии и респираторных заболеваний, что еще больше улучшит общее самочувствие.

Лучшие растения для дома

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto . Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Вот несколько лучших растений, которые могут значительно улучшить психическое здоровье:

Спатифиллум

Известна своими свойствами очищать воздух, это растение прекрасно чувствует себя при умеренном освещении и влажности. Его прекрасные белые цветы добавляют любому пространству нотку спокойствия.

Как выглядит растение: смотрите фото

Фикус

Это красивое растение дарит тропическое настроение комнате. Большие глянцевые листья выделяются в пространстве и не требуют сложного ухода.

Как выглядит растение: смотрите фото

Сансевиерия

Практически неистребимое растение является лучшим решением для начинающих. Его вертикальные, похожие на меч листья добавляют современного стиля, а способность очищать воздух помогает удалять токсины.

Как выглядит растение: смотрите фото

Лаванда

Успокаивающий аромат лаванды хорошо известен своими свойствами уменьшать стресс. Этот душистый цветок можно поставить возле рабочего места или кровати, чтобы способствовать расслаблению и лучшему сну.

Как выглядит растение: смотрите фото

Хлорофитум

Яркое и простое в уходе растение быстро растет и хорошо чувствует себя в различных условиях освещения.

Как выглядит растение: смотрите фото

Она также известна своими свойствами очищать воздух, поэтому хорошо влиять на самочувствие.