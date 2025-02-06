Трендовые кроссовки на весну 2025: самые модные варианты

Уже с марта все активно начнут дополнять свои образы стильными кроссовками, которые идеально стилизуются с кроссовками или брюками. Чтобы идти в ногу с текущими трендами, советуем обратить внимание на несколько вариантов кроссовок, в которые стоит инвестировать средства.

Кроссовки уже давно перестали быть исключительно спортивной обувью и стали неотъемлемым элементом повседневного гардероба, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. На протяжении многих лет они остаются на пике популярности, идеально завершая различные образы. Кроссовки придают образу стиля и индивидуальности, поэтому предлагаем рассмотреть самые интересные варианты.

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Разноцветные кроссовки

В моде в этом году будет разноцветная версия кроссовок. Эксперты говорят, что эта обувь имеет все шансы стать вирусной. Сочетайте обувь с джинсами, мини-юбками и брюками.



Трендовые кроссовки весны 2025 / Фото Vogue

Кроссовки насыщенного цвета

Стилисты советуют сделать ставку на кроссовки электрических насыщенных цветов. Такой вариант обещает быть модным в весенне-летнем сезоне. Обувь в насыщенном цвете представили Prada, Versace и Loewe.



Трендовые кроссовки весны 2025 / Фото Vogue

Баскетбольные кроссовки в стиле ретро

В моду весной войдут баскетбольные кроссовки в стиле ретро. Выглядят они довольно симпатично и прекрасно сочетаются с вашим любимым нарядом.



Трендовые кроссовки весны 2025 / Фото Vogue

Классические кроссовки

Базовые кроссовки все еще остаются популярными, поэтому их стоит добавлять в свой гардероб. Беспроигрышной парой считаются замшевые вишнево-красные кроссовки Puma Speedcats с овальным мысом – безошибочная пара, которую уже носят такие иконы стиля. Кроссовки обеспечивают контраст с классическим нарядом в нейтральных, поэтому создаст идеальный look.



Трендовые кроссовки весны 2025 / Фото Vogue

Полотняные кроссовки

Кроссовки из ткани останутся основным элементом стилизации повседневных образов. Популярными в этом году будут традиционные кроссовки на плоской подошве.



Трендовые кроссовки весны 2025 / Фото Vogue

Девушки также могут обратить внимание на интересную версию обуви – футбольные бутсы, белые кроссовки с потертостями и высокие кроссовки до колен.