Самые популярные образы на Хэллоуин за все годы: от Медузы Горгоны до кобры

На Хэллоуинскую вечеринку разрешено все – экспериментировать со стилем, перевоплощаться в разных героев и самое главное – пугать внешним видом. Хэллоуин очень популярен в США, поэтому звезды ежегодно готовятся заранее, чтобы поразить поклонников выбранным костюмом и гримом.

Звезды перевоплощаются в классических ведьм, вампиров и героев культовых фильмов, пишет 24 Канал. Хэллоуин за несколько десятилетий превратился в соревнование, где каждая каждая звезда хочет выделиться так, чтобы ее образ запомнился надолго.

Как выглядели лучшие образы звезд на Хэллоуин?

В подборке собраны самые популярные перевоплощения знаменитостей за все годы, которые удивили своими интересными и страшными образами.

Зои Кравиц и Ченнинг Татум в 2023 году появились в образах из фильма "Ребенок Розмари" Романа Полански.

Адель создала безупречный макияж в стиле Мортиши Аддамс, изменив свои белокурые волосы на черный парик. Такой хэллоуинский образ выглядел удивительно.

Кортни Кардашян вместе с Трэвисом Баркером стали Лидией и Битлджус.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly переоделись в Гого и Беатрикс Киддо из фильма "Убить Билла".

Кайли Дженнер надела костюм кобры, который выглядел довольно страшно и необычно.



Хэллоуинские перевоплощения звезд / Фото Pinterest

Карди Би в 2020 году также попыталась удивить публику и превратилась в мифологическую Медузу Горгону.



Хэллоуинские перевоплощения звезд / Фото Pinterest

Кристина Агилера в образе Дракулы поразила фанатов удивительным перевоплощением.



Хэллоуинские перевоплощения звезд / Фото Pinterest

Ким Кардашьян в костюме рептилии. Для такого перевоплощения понадобилось просидеть в гримерном кресле множество часов.



Хэллоуинские перевоплощения звезд / Фото Pinterest

Бекхэмы в образах огров решили примерить только маски.



Хэллоуинские перевоплощения звезд / Фото Pinterest

Холли Берри в образе ведьмы надела синее платье со шляпой, сделав фото с черным котом.



Хэллоуинские перевоплощения звезд / Фото Pinterest

