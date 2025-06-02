Во время презентаций новых коллекций, модные бренды представляют всегда не только наряды, но и обувь, сумки и аксессуары, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar. Дизайнеры уже успели продемонстрировать трендовые модные формы, цвета, варианты оправ и линз для летнего сезона.
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Классическая квадратная форма
Такие очки – это вневременной фаворит для миллионов девушек со всего мира. За ориентир можно брать культовые очки Ray-Ban.
Трендовые очки на лето / Фото Harper's Bazaar
Очки авиаторы
Эта очередная классическая форма очков также оказалась в топе трендов. Авиаторы всегда занимают видное место на показах мировых брендов и не выходят никогда из моды. Очки в ретростиле идеально подойдут к летним образам, которые будут наполнены вещами из прошлых лет.
Стильные очки на лето / Фото Harper's Bazaar
В стиле ретро
Дух прошлых эпох сильно захватил подиумы этого года, поэтому бренды представили очки, которые частично вдохновлены стилем Жаклин Кеннеди. Также можно обращать внимание на очки, которые были в моде в 1960-х годах.
Трендовые очки на лето / Фото Harper's Bazaar
Белая оправа
Чтобы добавить интересной изюминки в свой образ, советуем обращать на красивые очки в белой оправе. Они не являются слишком громкими, впрочем удачно разнообразят аутфит и подойдут для любителей бохо-эстетики.
Модные очки на лето / Фото Harper's Bazaar
Желтые линзы
Типичные черные и коричневые линзы есть у всех, а для того, чтобы немного разнообразить аутфит, рекомендуем выбирать для себя очки с желтыми линзами. Они придадут хорошего солнечного настроения и удачно завершат любой образ.
Трендовые очки на лето / Фото Harper's Bazaar
К слову, в этом году в моду входит одна блуза, которую уже носят многие модницы. Эта вещь хорошо сочетается с джинсами, брюками палаццо, капри и юбками, а также с разнообразной обувью и жакетами. Как она выглядит – смотрите в нашем материале.