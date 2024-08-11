Как сделать омолаживающий макияж: бьюти-блогер раскрыла ошибки, которые добавляют возраста

Макияж –это тот инструмент, который может как добавить лишних лет, так и скрыть недостатки кожи, омолаживая лицо.

Каких ошибок следует избегать, чтобы не выглядеть старше возраста в паспорте, и как сделать макияж, что омолаживает, рассказывает Lady 24.

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Как макияж может добавить возраста

Украинский бьюти-блогер Александра Федив публикует на своей странице в инстаграм полезные видео по макияжу и прическам. Недавно она показала, каких ошибок следует избегать, чтобы не добавлять себе лишних лет с помощью макияжа, и сравнила, как различные техники влияют на вид кожи.

Для того чтобы продемонстрировать разницу, девушка условно разделила свое лицо на две половины. На одной она отрабатывала макияж, который будет омолаживать, а на другой показывала, что добавляет возраста.

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Так, чтобы получить свежий и молодой вид визажистка советует готовить кожу – наносить сыворотку и праймер для увлажнения. Также она использует легкий тон, который тоже увлажняет, и консилер в тон кожи. Пудру же девушка берет с легким переливом, как и румяна.

Как макияж старит или молодит: смотрите видео

Для более юного вида она выбирает дополнить макияж бронзером и хайлайтером, а затем легко подчеркивает брови гелем. То же касается стрелок и ресниц – наиболее молодо выглядят легкие стрелки и аккуратно прорисованные ресницы. Губы же в этом случае она подчеркивает не слишком темным оттенком, двигаясь естественным контуром.

Зато на "старшей" стороне она не делает подготовку, а сразу наносит плотный тон. Кроме того, Александра добавляет светлый консилер и пудру, которая хорошо матирует кожу, и такие же румяна. Дополняет все это она скульптором и графическими бровями. Девушка также делает более выразительные стрелки и прорисовывает ресницы снизу и сверху. Губы у нее получаются тоже более выразительными – темного цвета и выходят за естественный контур.

В результате блогер получает два противоположных образа – более молодой и сияющий, а также тот, что добавляет возраста и делает лицо не таким свежим. Александра добавляет, что следуя простым советам из ее видео, можно избежать второго варианта, всегда оставаясь ухоженной и юной.