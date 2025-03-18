Косметические бренды даже выпускают средства, которые лечат акне на теле или дерматит, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Но прежде чем покупать важные средства, стоит обратить внимание на базовые вещи, к примеру, принятия душа. Ниже приведем несколько основных ошибок, которые стоит избегать.

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Принимаете душ слишком горячей водой

Умывание горячей водой может высушить кожу и вызвать покраснение. То же самое касается и кожи тела. Очень горячая вода удаляет природные масла, липиды и кератин, которые играют ключевую роль в удержании воды в коже. Тело после такого душа остается сухим и раздраженным, а это может привести к ряду проблем.

Используете сетки и губки для мытья тела

Сетки для тела и агрессивные губки создают микротрещины на теле, делая ее восприимчивой к инфекциям и прыщам. Достаточно будет лишь распределить немного геля на руку, а раз в неделю можно сделать пилинг тела, чтобы удалить мертвые клетки.

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Недостаточное смывание маски и кондиционера

Каждая женщина использует маску и кондиционер для мытья волос, однако их потом надо тщательно смыть с кожи, поскольку остатки могут привести к появлению прыщей и черных точек.

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Моете лицо в душе

Для сохранения тонуса кожи лица, лучше возьмите за привычку умываться холодной или теплой водой. Вода из душа слишком горячей для кожи лица, поэтому ее можно пересушить.

Вытираете тело полотенцем

Слишком агрессивное трение кожи полотенцем является вредным. Нужно им только промокнуть кожу и нанести увлажняющее средство, чтобы она не была сухой. Таким образом вы сохраните влагу в коже, а благодаря открытым порам, продукты глубже проникнут в кожу.