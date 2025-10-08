Осенью мы несколько реже носим платья, но это не значит, что нужно о них полностью забыть. Именно в эту пору платья идеально сочетаются под тренчи, пальто и сапоги на каблуках.

Платья всегда имеют шикарный и элегантный вид, а лучшие модели носят известные инфлюенсерки, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. В материале рассказываем о самых красивых платьях на осень, которые подойдут на каждый день или для особых выходов.

Как платье в моде осенью?

Атласное с кружевом

Несмотря на то, что атласные платья с кружевом больше вызывают ассоциацию с летним гардеробом, в осеннюю пору также стоит обратить на них внимание. Особенно изысканным этот наряд будет выглядеть с сапогами или туфлями на каблуках.

Вязаное платье

Такое платье считается классикой, поэтому его невозможно обойти вниманием. Выбирать на осень можно классический крой или делать ставку на удлиненные модели.

Кожаное платье

Платья из искусственной кожи представили почти все дизайнеры известных нам брендов. В моде длина мини и A-образные вырезы.

Клетчатое платье

Платья в клетку считаются одними из самых модных в осеннем сезоне. Платья хорошо сочетаются с пальто и классическими сапогами и сумками.

Драпированное платье

На протяжении многих лет драпированное платье не выходит из моды. Оно прекрасно моделирует фигуру, подчеркивает достоинства и скрывает недостатки.

Осенью в моде будет платье с воротником на длинный рукав и с пуговицей, которое напоминает рубашку, пишет Real Simple. Также осенью будут актуальны платья с объемными, драпированными или скульптурными рукавами. В тройку самых интересных платьев входит женственное платье с деталями, которое хорошо подчеркивает фигуру и делает образ необычным.

Какую обувь надеть под платья?