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Lady Советы для Lady 3 худших подарка на День Валентина, которые точно не понравятся вашей девушке
13 февраля, 10:00
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3 худших подарка на День Валентина, которые точно не понравятся вашей девушке

Анастасия Зорик

Выбирать подарок нужно с учетом личных предпочтений человека. Иногда неудачный презент может испортить праздник.

Безусловно, каждый человек имеет свои личные антипатии. Однако, общая выборка показывает, что есть подарки, которые не стоит делать в большинстве случаев, пишет 24 Канал.

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Какие подарки не нравятся девушкам

  1. Бытовая техника и кухонный инвентарь

Такой подарок стоит делать только если вы точно уверены, что человек оценит подобное. Дело в том, что этот презент может быть воспринят неправильно.


Что не стоит дарить женщинам / Фото Pexels

Для большинства женщин в сковородках и миксере нет романтики. Эти вещи улучшают быт, но точно не подогревают отношения.

  1. Животные

Несмотря на распространенный миф, что животное – это хороший подарок, практика показывает другое. Такое отношение к живому созданию чаще всего оборачивается плохими последствиями.


Какой подарок понравится девушке / Фото Pexels

Животное нужно заводить только тогда, когда готов нести за него ответственность. К тому же есть другие обстоятельства, которые влияют на возможность человека иметь пушистика:

  • отсутствие собственного жилья – на большинстве съемных квартир животные запрещены;
  • отсутствие свободного времени – животные требуют много внимания, в частности, собаку необходимо выгуливать минимум 2 раза в день;
  • аллергия и так далее.

Обратите внимание! Если вы все-таки решили дарить животное, лучше предварительно спросите у человека готов ли он к таким изменениям.

  1. Косметика


Почему не стоит дарить косметику на праздники / Фото Pexels

Косметику нужно покупать только если вы точно знаете, какими продуктами пользуется человек. Но даже этой информации не всегда бывает достаточно. Лучше всего в таких случаях подарить сертификат в магазин косметики, или попросить человека составить вишлист с точными характеристиками всех продуктов.