Некоторые стрижки, укладки и оттенки волос могут незаметно подчеркнуть каждую линию на лице и мгновенно добавить женщине лишние годы, о которых она даже не подозревала. Подробнее об этом рассказывает издание Interia Kobieta.

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Какие прически добавляют возраста?

Часто желание скрыть первые возрастные изменения на лбу приводит к решению подстричь прямая челка. Так, это может казаться хорошим маскированием морщин, но на самом деле такой плотный срез создает жесткую горизонтальную линию, которая буквально привлекает все внимание к глазам и носогубным складкам. Вместо того чтобы освежить образ, эта челка затеняет лицо и делает взгляд уставшим.

Прическа, которая подчеркивает морщины / Фото Magnific

Не менее коварной ловушкой является классический французский пучок, если выполнить его слишком идеально. Когда волосы гладко зачесываются назад и строго фиксируются на затылке, лицо полностью открывается, лишаясь естественной оправы. Такая прическа полностью лишает образ легкости и создает эффект чрезмерной строгости, которая ассоциируется исключительно со зрелостью и консерватизмом.

Какая прическа добавляет возраста / Фото Pinterest

Подобный результат дает и классическая завивка волос на бигуди. Мелкие кудри, которые раньше считались эталоном праздничного стиля, сейчас выглядят слишком искусственно и неподвижно. К тому же сильно зафиксированные лаком пряди только усиливают впечатление дряблости кожи, контрастируя с ее естественной текстурой.

Прическа, которая подчеркивает морщины / Фото Magnific

Впрочем, даже самая современная форма прически не спасет ситуацию, если допустить ошибку при окрашивании. Так, стилисты не рекомендуют женщинам выбирать слишком темные и однотонные цвета для волос. Дело в том, что глубокий черный или темно-каштановый оттенки резко очерчивают контур лица и делают каждую мимическую морщинку или тень под глазами вдвое заметнее. Без мягких переливов света и деликатных бликов монохромные темные волосы лишают кожу ее естественного сияния.

Какая прическа подчеркивает морщины / Фото Pinterest

Отметим, что наша редакция ранее рассказывала о прическах из 1970-х, которые вернулись в моду.