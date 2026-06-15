Певні стрижки, укладки та відтінки волосся здатні підступно підкреслити кожну лінію на обличчі та миттєво додати жінці зайвих років, про які вона навіть не здогадувалася. Про це детальніше – розповідає видання Interia Kobieta.

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Які зачіски додають віку?

Часто бажання приховати перші вікові зміни на лобі призводить до рішення підстригти прямий чубчик. Так, це може здаватися гарним маскуванням зморшок, але насправді такий щільний зріз створює жорстку горизонтальну лінію, яка буквально привертає всю увагу до очей та носогубних складок. Замість того щоб освіжити образ, цей чубчик затінює обличчя та робить погляд втомленим.

Зачіска, яка підкреслює зморшки / Фото Magnific

Не менш підступною пасткою є класичний французький пучок, якщо виконати його занадто ідеально. Коли волосся гладко зачісують назад і суворо фіксують на потилиці, обличчя повністю відкривається, позбавляючись природного обрамлення. Така зачіска повністю позбавляє образ легкості та створює ефект надмірної суворості, яка асоціюється виключно зі зрілістю та консерватизмом.

Яка зачіска додає віку / Фото Pinterest

Схожий результат приносить і класичне накручування волосся на бігуді. Дрібні кучері, які раніше вважалися еталоном святкового стилю, нині виглядають занадто штучно і нерухомо. До того ж сильно зафіксовані лаком пасма лише підсилюють враження в'ялості шкіри, контрастуючи з її природною текстурою.

Зачіска, яка підкреслює зморшки / Фото Magnific

Втім, навіть найсучасніша форма зачіски не врятує ситуацію, якщо припуститися помилки у фарбуванні. Так, стилісти не рекомендують обирати жінкам занадто темні та однотонні кольори для волосся. Річ у тім, що глибокий чорний або темно-каштановий відтінки різко окреслюють контур обличчя і роблять кожну мімічну зморшку чи тінь під очима вдвічі помітнішими. Без м'яких переливів світла і делікатних відблисків монохромне темне волосся забирає у шкіри її природне сяйво.

Яка зачіска підкреслює зморшки / Фото Pinterest

Зауважимо, що наша редакція раніше розповідала про зачіски з 1970-х, які повернулись у моду.