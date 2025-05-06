5 причесок лета, которые будет носить каждая модница: выглядят безупречно
- Летние прически включают французский боб, волны русалки, повязки на голову, прически из 80-х, и супермодельную укладку 90-х.
- Эти прически популярны среди звезд, таких как Хейли Бибер и Хлои Кардашян, и подходят для разных типов волос.
- Прически должны быть объемными, текстурированными и могут включать аксессуары, такие как повязки на голову, для дополнительного стиля.
С приходом тепла многие девушки хотят измениться хоть немного и прибегают к стрижкам и интересным прическам. Звездные стилисты уже определили, какие именно варианты этим летом будут актуальными и на что нужно обратить внимание.
Парикмахеры и мастера причесок предсказывают прогнозы еще на сезон вперед, поэтому охотно рассказали, что именно уже начинают носить модные девушки и будут носить даже звездные знаменитости, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.
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Французский боб
Боб обожают французские модницы, поэтому летом можно подстричь коротко волосы, чтобы немного изменить вид и добавить нотки эффектности. Стрижку боб носит Хейли Бибер, Хлои Кардашян, Эльза Хоск и многие другие звезды.
Волны русалки
Попробуйте сделать на лето мягкие и текстурированные легкие волны-русалки в пляжном стиле. Эта прическа является образцом вневременной пляжной моды 2025 года, которая олицетворяет беззаботное спутывание от ветра. С этой прической стоит отказаться от любых инструментов для укладки волос.
Колір волосся може суттєво доповнити образ. Наприклад, глибокий чорний додає загадковості, карамельні відтінки – тепла і відкритості, а рудий – енергії та сміливості. Продукція бренду Avena – це абсолютно новий рівень фарбування, який дозволяє експериментувати, зберігаючи волосся здоровим, блискучим і живим.
Подходит стрижка для тех, у кого тонкие или нормальные волосы. Главное - создать объем без чрезмерной укладки.
Повязка на голову
Выразительные повязки на голову станут еще одним трендом этого лета. Они сделают любую прическу шикарной и красивой. Носите повязки с распущенными прямыми или вьющимися волосами.
Прическа из 80-х
Пышные и гламурные волосы в стиле 80-х годов возвращаются в моду. Это должны быть кудри и большой объем. В то время такие прически делали на бигуди с добавлением лака для волос, поэтому можете применить метод создания укладки так, как делали когда-то наши мамы.
Супермодельная укладка
Укладка в стиле 90-х остается трендом лета. Она пышная, объемная и выглядит невероятно красиво. Чтобы создать такую укладку, стоит дома иметь определенные девайсы, которые придадут объема. И не забывайте использовать защитные средства для стайлинга.