5 причесок лета, которые будет носить каждая модница: выглядят безупречно

С приходом тепла многие девушки хотят измениться хоть немного и прибегают к стрижкам и интересным прическам. Звездные стилисты уже определили, какие именно варианты этим летом будут актуальными и на что нужно обратить внимание.

Парикмахеры и мастера причесок предсказывают прогнозы еще на сезон вперед, поэтому охотно рассказали, что именно уже начинают носить модные девушки и будут носить даже звездные знаменитости, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

Читайте также Темный блонд – трендовый цвет волос на летний сезон: его советуют все парикмахеры

Французский боб

Боб обожают французские модницы, поэтому летом можно подстричь коротко волосы, чтобы немного изменить вид и добавить нотки эффектности. Стрижку боб носит Хейли Бибер, Хлои Кардашян, Эльза Хоск и многие другие звезды.

Волны русалки

Попробуйте сделать на лето мягкие и текстурированные легкие волны-русалки в пляжном стиле. Эта прическа является образцом вневременной пляжной моды 2025 года, которая олицетворяет беззаботное спутывание от ветра. С этой прической стоит отказаться от любых инструментов для укладки волос.

Колір волосся може суттєво доповнити образ. Наприклад, глибокий чорний додає загадковості, карамельні відтінки – тепла і відкритості, а рудий – енергії та сміливості. Продукція бренду Avena – це абсолютно новий рівень фарбування, який дозволяє експериментувати, зберігаючи волосся здоровим, блискучим і живим.

Подходит стрижка для тех, у кого тонкие или нормальные волосы. Главное - создать объем без чрезмерной укладки.

Повязка на голову

Выразительные повязки на голову станут еще одним трендом этого лета. Они сделают любую прическу шикарной и красивой. Носите повязки с распущенными прямыми или вьющимися волосами.

Прическа из 80-х

Пышные и гламурные волосы в стиле 80-х годов возвращаются в моду. Это должны быть кудри и большой объем. В то время такие прически делали на бигуди с добавлением лака для волос, поэтому можете применить метод создания укладки так, как делали когда-то наши мамы.

Супермодельная укладка

Укладка в стиле 90-х остается трендом лета. Она пышная, объемная и выглядит невероятно красиво. Чтобы создать такую укладку, стоит дома иметь определенные девайсы, которые придадут объема. И не забывайте использовать защитные средства для стайлинга.