Рубашка – это базовая вещь в гардеробе, которая прекрасно дополнит классические брюки или джинсы. В моде этой осенью несколько моделей рубашек, которые идеально впишутся в гардероб каждой девушки.

К самым популярным моделям, которые будут оставаться в моде следующие несколько месяцев традиционно входят белые рубашки, универсальные модели в полоску, а также вещи в клетчатый принт и еще несколько красивых вариантов, которые понравятся многим девушкам, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

Какие рубашки в моде в этом году?

Белые рубашки

Рубашки белого цвета десятилетиями занимают почетное место в мире моды. Актуальны не только базовые белые рубашки, но и варианты с приталенной талией, или наоборот в размере оверсайз.

Синие и белые полосы

Сине-белые полоски на рубашках остаются классическим вариантом, поскольку их легко сочетать с базовыми и трендовыми вещами. А для тех, кто любит одевать рубашки в офис, вариант в полоску прекрасно подойдет.

Клетка

Клетчатый принт является одним из ведущих в осеннем сезоне, поэтому клетка является популярным узором. Клетчатые рубашки можно носить с базовыми джинсами или классическими черными брюками.

Шелковая или атласная рубашка

Такие рубашки были популярными в 90-х годах, но сейчас снова активно ворвались в моду. Тренд на шелковые и атласные рубашки начал Том Форд почти три десятилетия назад. Этот элемент гардероба подчеркивает сексуальность и добавляет чувственность каждому образу.

Джинсовая рубашка

Этой осенью в моде тренд на двойной деним, поэтому можно смело сочетать джинсовую рубашку с различными моделями джинсов.

К слову, в этом сезоне стало модным сочетать белую рубашку с галстуком, пишет Vogue. Сочетание рубашки и галстука стало модным заявлением, которое делает образ гораздо более стильным. Для создания современного вида, стоит совместить черный классический или атласный галстук с рубашкой.

