Андре Тан не обходит вниманием трендовые вещи и всегда рассказывает поклонникам о последних новинках сезона. Большинство из нас уже начали носить пуховики и теплые пальто, поэтому дизайнер рассказал, какими шарфами можно дополнить эту верхнюю одежду.

Гайд готовыми аксессуарами от Андре Тана, позволит каждой девушке найти для себя именно тот аксессуар, который лучше всего подойдет к образу, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм дизайнера.

За профилем одного из самых популярных мужчин в украинской модной индустрии следит более 500 тысяч подписчиков, поэтому Андре Тан охотно делится со всеми модными советами. Для тех, кто ищет для себя шарфы на холодное время, советуем присмотреться к модной подборке от дизайнера.

Какие шарфы в моде в этом году?

Длинные красивые шарфы

В моде этой осенью такие шарфы, которые можно дважды обмотать вокруг шеи. Такой шарф визуально вытянет силуэт и выглядит очень стильно.

Массивные шарфы

Это могут быть мягкие, теплые или пушистые шарфы. Выбирайте грубую вязку, шерсть, шерсть. По словам дизайнера, такой шарф выглядит стильно и ненавязчиво.

Тоненькие шарфы

Такой шафр можно носить не только на шее, но и как аксессуар на сумке, волосах или как головной убор на голове.

Цветные шарфы

Шарф может стать цветным акцентом в образе. К серому монохромному или черному образу можно подобрать яркий красный шарф, который будет иметь невероятный вид.

Как выглядят актуальные шарфы: смотрите видео

Андре Тан добавил, что шарф – это прекрасное украшение к образу, но его преимущество заключается еще и в том, что этот аксессуар является очень теплым на осень. Добавьте несколько вариантов в свой гардероб, чтобы создавать интересные и модные образы.

Для тех, кто будет искать цветные шарфы, стоит присмотреться к нескольким популярным аксессуарам, пишет Who What Wear. Модными этой осенью являются нежно-розовый, бургунди, темно-синий, шоколадный и бледно-желтый. Эти оттенки легко сочетаются с гардеробом и добавят яркости образам.

