Андре Тан не оминає увагою трендові речі й завжди розповідає прихильникам про останні новинки сезону. Більшість з нас вже почали носити пуховики та теплі пальта, тож дизайнер розповів, якими шарфами можна доповнити цей верхній одяг.

Гайд готовими аксесуарами від Андре Тана, дозволить кожній дівчині віднайти для себе саме той аксесуар, який найкраще підійде до образу, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм дизайнера.

Читайте також Андре Тан назвав головні тренди осені з Pinterest: речі, які вам сподобаються

За профілем одного з найпопулярніших чоловіків в українській модній індустрії стежить понад 500 тисяч підписників, тож Андре Тан залюбки ділиться з усіма модними порадами. Для тих, хто шукає для себе шарфи на холодну пору, радимо придивитися до модної добірки від дизайнера.

Які шарфи в моді цього року?

Довгі красиві шарфи

У моді цієї осені такі шарфи, які можна двічі обмотати навколо шиї. Такий шарф візуально витягне силует й має дуже стильний вигляд.

Масивні шарфи

Це можуть бути м’які, теплі чи пухнасті шарфи. Обирайте грубу в’язку, шерсть, вовну. За словами дизайнера, такий шарф виглядає стильно та ненав’язливо.

Тоненькі шарфи

Такий шафр можна носити не тільки на шиї, але й як аксесуар на сумці, волоссі чи як головний убір на голові.

Кольорові шарфи

Шарф може стати кольоровим акцентом в образі. До сірого монохромного чи чорного образу можна підібрати яскравий червоний шарф, який буде мати неймовірний вигляд.

Як виглядають актуальні шарфи: дивіться відео

Андре Тан додав, що шарф – це чудова прикраса до образу, але її перевага полягає ще й у тому, що цей аксесуар є дуже теплим на осінь. Додайте кілька варіантів до свого гардероба, щоб створювати цікаві й модні образи.

Для тих, хто буде шукати кольорові шарфи, варто придивитися до кількох найпопулярніших аксесуарів, пише Who What Wear. Модними цієї осені є ніжно-рожевий, бургунді, темно-синій, шоколадний та блідо-жовтий. Ці відтінки легко поєднуються з гардеробом і додадуть яскравості образам.

Який теплий одяг купити на осінь?