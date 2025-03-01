Как восстановить волосы после зимы: действенные советы

После зимы многие отмечают ухудшение состояния волос. Так происходит, в частности, из-за низких температур и ношения головного убора.

Улучшить ситуацию возможно. Для этого лишь нужно воспользоваться правильными методами, пишет 24 Канал.

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Как легко улучшить состояние волос

Уменьшайте воздействие на волосы ночью

Ночью заплетайте волосы. По возможности используйте шелковую наволочку. Таким образом, вы уменьшите негативное влияние на ваши волосы от трения о подушку.

Обратите внимание! Волосы нужно заплетать в легкую косу.

Мойте волосы водой правильной температуры



Как сделать волосы менее сухими / Фото Pexels

Не стоит мыть голову слишком горячей водой. Это может травмировать волос. Лучше использовать для мытья теплую даже слегка прохладную воду.

Увлажняйте волосы

"Наполняйте" волосы с помощью бальзамов и масок. Наносите эти средства на длину, избегая попадания на корни.

Заметьте! Бальзам нужно наносить ежедневно.

Дополнительно защищайте волосы



Как сделать волосы блестящими и здоровыми / Фото Pexels

Волосы нуждаются в защите не только от высоких температур. Когда на улице холодно, не стоит забывать о термозащите. Наносите это средство ежедневно, особенно перед выходом на улицу.