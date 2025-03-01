Як відновити волосся після зими: дієві поради

Після зими багато хто відмічає погіршення стану волосся. Так відбувається, зокрема, через низькі температури та носіння головного убору.

Покращити ситуацію можливо. Для цього лише потрібно скористатись правильними методами, пише 24 Канал.

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Як легко покращити стан волосся

Зменшуйте вплив на волосся вночі

Вночі заплітайте волосся. За можливістю використовуйте шовкову наволочку. Таким чином, ви зменшите негативний вплив на ваше волосся від тертя об подушку.

Зверніть увагу! Волосся потрібно заплітати в легку косу.

Мийте волосся водою правильної температури



Як зробити волосся менш сухим / Фото Pexels

Не варто мити голову занадто гарячою водою. Це може травмувати волосину. Краще використовувати для миття теплу навіть злегка прохолодну воду.

Зволожуйте волосся

"Наповнюйте" волосся за допомогою бальзамів та масок. Наносьте ці засоби на довжину, уникаючи потрапляння на корені.

Зауважте! Бальзам потрібно наносити щоденно.

Додатково захищайте волосся



Як зробити волосся блискучим та здоровим / Фото Pexels

Волосся потребує захисту не тільки від високих температур. Коли на вулиці холодно, не варто забувати про термозахист. Наносьте цей засіб щоденно, особливо перед виходом на вулицю.