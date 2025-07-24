Стрижки 90-х возвращаются в моду: эти прически подчеркнут индивидуальность

Прически из 90-х снова возвращаются в моду. Теперь актуальными станут выразительные слои, объем, классический боб с закрученными внутрь кончиками. Стилисты советуют обратить внимание на стрижки прошлых лет, поскольку они феерично вернулись в тренды.

Стрижки из 90-х дают возможность вернуться в ностальгические времена и примерить прическу, которую носили еще наши мамы, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Безусловно, большинство этих причесок осовременены и имеют красивый и привлекательный вид.

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Какие стрижки из 90-х снова в моде?

Прямой боб

Эта стрижка подойдет всем, кто хочет укороченные волосы. Прическа является хорошим выбором для женщин с прямыми прядями, а если они немного закручиваются, тогда можно с помощью выпрямителя выровнять волосы и кончики.

Пикси

Прическа пикси была на пике популярности в 90-х годах. С рваной челкой она была дерзкой и миниатюрной. В 2025 году бренд Hermès вернул ее на подиум и сделал фаворитом для современных деловых женщин.

Средняя длина с выразительными слоями

Этой стрижкой нам запомнилась Гвинет Пэлтроу в фильме "Большие надежды". Прическа средней длины с глубокими слоями и платиновым цветом выглядела очень красиво. А вот в этом году на показе Chloé был представлен обновленный вариант: с легким объемом, без лишней фиксации, в фирменном бохо-стиле бренда.

Кстати, женщины после 40 лет ищут стрижки, которые омолаживают и легко укладываются. Мы рассказали о нескольких причесок, которые подходят женщинам в их возрасте.