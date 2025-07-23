Стилисты советуют женщинам с круглым лицом стричь волосы до плеч, пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН. Именно эта длина способна отлично удлинить лицо. Женщины часто ищут для себя прически, которые корректируют лицо, поэтому предлагаем лучшие варианты.

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Какую стрижку сделать для круглого лица?

Удлиненный боб с челкой

Стрижка отлично подходит для круглого лица. Пряди обрамляют щеки, а косая челка придает молодости и свежести образу. Чтобы добавить немного легкости и динамичности, кончики волос можно сделать текстурированными и асимметричными.



Стрижки для круглого лица / Фото Pinterest

Каре с прямой челкой

Круглое лицо прекрасно освежает и молодит классическое каре средней длины с ровным срезом и челкой до бровей. Четкие линии стрижки придают образу структурности, а челка скрывает широкий лоб. Кончики волос должны быть ровными, чтобы прическа имела ухоженный вид.



Стрижки для круглого лица / Фото Pinterest

Каскад

Эта стрижка подходит для обладательниц редких и тонких волос. Прическа не требует особых усилий, потому что является легкой в укладке. Пряди, что спадут на лицо способны скрыть щечки и сделать лицо худым.



Стрижки для круглого лица / Фото Pinterest

Кстати, женщины после 40 лет ищут стрижки, которые омолаживают и легко укладываются. Мы рассказали о нескольких причесок, которые подходят женщинам в их возрасте.