Женщины осенью имеют четкий план – обновить гардероб, а потом приступать к изменению прически. Для тех, кто ищет для себя что-то интересное и красивое, рекомендуем несколько простых стрижек, которые не требуют особого ухода и укладки.

Каждая женщина хочет выглядеть стильно, не тратя при этом час на укладку, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Идеальным решением являются стрижки, которые не требуют ухода. Они способны прекрасно подчеркнуть черты лица и добавить образу легкости и современности.

Какие стрижки не требуют укладки?

Короткие, многослойные стрижки

В последнее время короткие стрижки становятся все популярнее. Они подходят для женщин любого возраста. Нужно только оставлять длину на макушке и делать легкую градуировку спереди. Таким образом прическа будет иметь опрятный вид, а стрижка не потребует укладки.

Боб в стиле 90-х

Для женщин, которые хотят подчеркнуть текстуру, стоит сделать каскадный боб в стиле 90-х годов. Эта стрижка требует минимального ухода. Боб хорошо сохраняет форму и красиво отрастает.

Длина до ключиц

Слои этой стрижки придадут волосам небрежный и текстурный вид. Стилисты советуют добавлять слои всем, у кого слишком тяжелые волосы, которые не обходится без утренней укладки.

Легкие слои

Удлиненная стрижка с мягкими длинными слоями придает форму и легкий объем на макушке. Эти слои обеспечат объем и форму без дополнительной укладки.

Боб-паж

Эта стрижка приобрела популярность еще в 60-х годах благодаря принцессе Диане. Сейчас эту прическу активно носит Тейлор Хилл. Чтобы воссоздать образ, надо попросить парикмахера сделать короткий и немного слоистый боб, который подчеркнет форму лица. Для красивой укладки на влажные волосы можно нанести мусс и немного подсушить или дать высохнуть естественным образом.

Укороченный боб

Прическа является чем-то средним между пикси и классическим бобом. Она не настолько короткая как пикси, но не такая длинная как боб.

К слову, стилисты рекомендуют несколько стрижек для 50-летних женщин с круглым лицом, включая косую челку, удлиненный боб, объемная укладка и текстурированное пикси.