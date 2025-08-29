Жінки восени мають чіткий план – оновити гардероб, а тоді братися до зміни зачіски. Для тих, хто шукає для себе щось цікаве та красиве, рекомендуємо кілька простих стрижок, які не потребують особливого догляду й укладання.

Кожна жінка хоче мати стильний вигляд, не витрачаючи при цьому годину на укладку, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Ідеальним рішенням є стрижки, які не потребують догляду. Вони здатні чудово підкреслити риси обличчя й додати образу легкості та сучасності.

Які стрижки не потребують укладки?

Короткі, багатошарові стрижки

Останнім часом короткі стрижки стають все популярнішими. Вони підходять для жінок будь-якого віку. Потрібно лише залишати довжину на маківці та робити легке градуювання спереду. Таким чином зачіска буде мати охайний вигляд, а стрижка не потребуватиме укладання.

Боб в стилі 90-х

Для жінок, які хочуть підкреслити текстуру, варто зробити каскадний боб в стилі 90-х років. Ця стрижка потребує мінімального догляду. Боб добре зберігає форму й красиво відростає.

Довжина до ключиць

Шари цієї стрижки нададуть волоссю недбалого й текстурного вигляду. Стилісти радять додавати шари всім, в кого занадто важке волосся, яке не обходиться без ранкового укладання.

Легкі шари

Подовжена стрижка з м’якими довгими шарами надає форми та легкого об’єму на маківці. Ці шари забезпечать об’єм та форму без додаткового укладання.

Боб-паж

Ця стрижка набула популярності ще в 60-х роках завдяки принцесі Діані. Зараз цю зачіску активно носить Тейлор Гілл. Щоб відтворити образ, треба попросити перукаря зробити короткий й трішки шаруватий боб, який підкреслить форму обличчя. Для красивої укладки на вологе волосся можна нанести мус й трішки підсушити чи дати висохнути природним чином.

Вкорочений боб

Зачіска є чимось середнім між піксі та класичним бобом. Вона не настільки коротка як піксі, але не така довга як боб.

До слова, стилісти рекомендують кілька стрижок для 50-річних жінок з круглим обличчям, включаючи косий чубчик, подовжений боб, об'ємне укладання та текстуроване піксі.