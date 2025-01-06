Прически, которые маскируют седину после 45 лет: выглядят эффектно и стильно

Женщины после 45 лет прибегают к определенным манипуляциям, чтобы скрыть седину на волосах. Самым простым вариантом всегда остается окрашивание, но можно сделать такие прически, благодаря которым проявления седины будут едва заметны.

Не все женщины хотят красить волосы, поскольку время от времени их все равно нужно обновлять, пишет 24 Канал. Чтобы нежелательные седые пряди замаскировать и омолодить свой вид, парикмахеры рассказали о нескольких стрижках, которые прекрасно подойдут женщинам после 45 лет.

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Многослойный боб

Такая стрижка прекрасно скрывает тонкие и редкие волосы, а вместе с тем – отдельные пряди с сединой. Женщины любят эту стрижку за то, что она добавляет волосам объема и благодаря ей всегда можно иметь опрятный и красивый вид. Эта стрижка не требует окрашивания, потому что прекрасно справляется с сединой благодаря игре текстур и слоев.



Стрижки, которые скрывают седину / Фото Pinterest

Каскад с удлиненными прядями

Эта стрижка подойдет тем женщинам, которые не хотят укорачивать волосы. Стрижку каскад много лет носит Дженнифер Энистон и демонстрирует на своем примере, как после 50 лет можно оставаться стильной и красивой. Удлиненные пряди прекрасно помогают скрыть признаки седины, особенно по линии роста волос и в области висков.



Стрижки, которые скрывают седину / Фото Pinterest

Пикси с челкой

Женщины после 45 лет не слишком сильно любят короткие волосы, впрочем стрижка пикси с челкой подойдет для тех, кто не хочет укорачивать пряди. Эта прическа подчеркивает скулы и выделяет лучшие черты лица. Стрижка однозначно придаст молодости и свежести.



Стрижки, которые скрывают седину / Фото Pinterest

В случае, если седина все же достаточно заметна, можно закрасить или потонировать волосы в естественный цвет. Главное подобрать именно свой цвет, поскольку темные оттенки способны состарить и добавить лишнего возраста.