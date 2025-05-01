Стрижки, которые омолаживают на глазах: какие прически сделать 60-летним женщинам

Женщины после 60 лет хотят иметь красивый и ухоженный вид и даже создать прическу, которая подчеркнет их красоту и молодость. Именно стрижка может обновить ваш образ, поэтому стилисты рассказали о лучших вариантах для старших женщин.

Тренды в прическах приходят и уходят, а вот классические стрижки всегда остаются шикарными, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Главное, что нужно сделать – адаптировать их к индивидуальным потребностям ваших волос.

Читайте также Что лучше для волос – бигуди или плойка: ответ надо знать всем

Известный стилист Джейсон Крозье рассказал о стрижках, которые способны омолодить женщин, которым 60 лет и больше.

Мягкие слоистые волны

Слои, которые обрамляют лицо и легкое подстригание – это отличный способ обновить длинные волосы, которые нуждаются в обновлении, при этом обладательницы своих волос не потеряют желаемой длины.

К слову! Есть прически, которые сильно старят, поэтому от них стоит отказаться. Какие стрижки нельзя делать в старшем возрасте – читайте в нашем материале.

Мягкие локоны со слоями добавляют объема и движения, делая тонкие волосы гуще и ярче. Это привлекательный образ, который придает волосам молодого блеска.

Пикси

Эта вневременная стрижка прекрасно подходит женщинам старше 60 лет, которые хотят ходить с короткими волосами. Простая и современная стрижка имеет невероятный вид и добавляет определенного современного шарма. А вот немного длиннее волосы вокруг лица только смягчает образ и делает его универсальным.

Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!

Культовая стрижка пикси от Крис Дженнер выглядит невероятно с пробором набок и большим объемом у корней.

Волнистый боб

Анна Винтур - яркий пример того, насколько вневременной может быть стрижка боб, и для того, чтобы придать образу интересной изюминки, советуем добавить немного легких кудрей, которые только подчеркнут естественную текстуру и придадут образу изысканности.

Эффектные кудри

В старшем возрасте почему-то не хочется часами колдовать над своим образом, впрочем можно создать интересные кудри, которые придадут образу правильной текстуры и объема, создав молодой и динамичный образ.



Стильная прическа Энди Макдауэлл / Фото из инстаграма Маркуса Франциса

Эти прически помогут женщинам после 60 лет поддерживать красивые, здоровые волосы, которые соответствуют их образу жизни и личным предпочтениям.