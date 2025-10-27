Самые красивые сумки осени 2025: вы будете в восторге

Сумка входит в тройку лидеров среди главных аксессуаров прохладного сезона. Даже самое изысканное пальто будет иметь не совсем совершенный образ, если его не дополнить трендовой сумкой.

В этом сезоне в моде коричневые и бордовые сумки, а также два популярных материала – кожа и замша, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. На примере модных инфлюенсеров расскажем, какие же именно аксессуары являются популярными осенью.

Читайте также Как выглядит самая красивая сумка 2026 года: вы точно такого не ожидали

Какие сумки в моде этой осенью?

Большая замшевая сумка

Сумка в размере XXL из замши хорошо смотрится с пальто и дубленками. Стилисты советуют носить аксессуар с дармовисами, сочетая свитерами, гольфами, кроссовками, сапогами или ботинками.

Кожаный шоппер

Шоппер из кожи прекрасно подходит ко многим образам. В сумке могут поместиться книги, ноутбук и шапка с шарфом. Выбирайте сумку в карамельном или темно-коричневом оттенке.

Маленькая классическая сумка

Для тех, кто не носит с собой много вещей, вполне подойдет небольшая сумка. Это может быть структурированная кросбоди бордового оттенка или миниатюрная сумка с ручками без ремешка на плече.

Замшевая сумка-багет

Модницы снова начали обращать внимание на сумку-багет, которую можно носить с любым нарядом. Коричневый аксессуар подойдет к кожанке, пальто или дубленке.

Плетеная сумка

Добавить образам текстуры можно благодаря плетеной сумке. Она хорошо сочетается с повседневным гардеробом и может стать заменой обычной замшевой сумке. Аксессуар подойдет всем девушкам, которые любят оригинальные аксессуары.

Издание Cosmopolitan выделило несколько сумок, которые являются самыми модными этой осенью. В список вошли контрастные, меховые сумки, с овчиной, фурнитурой и интересными ручками. А еще популярными станут сумки с поношенной кожей, принтованные аксессуары, а также модели с пряжками и ремешками.

Какие цвета сумок в моде?