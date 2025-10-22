Несмотря на то, что черный остается классикой, дизайнеры решили отойти от базы и представить сумку, которая будет освежать образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue Spaine.
Какая сумка будет в моде в 2026 году?
Ключевым акцентом в весеннем сезоне станет сумка оранжевого оттенка. Бренд Ferragamo предложил оранжевые сумки всех возможных цветов, которые идеально подойдут для ежедневных выходов и вечерних встреч.
Модная сумка на весну 2026 / Фото Vogue
Для тех, кто любит монохромный образ, можно делать ставку на наряд оранжевого цвета в сочетании с сумкой. Насыщенный оранжевый часто ассоциируют с летом, и по словам стилистов, такие сумки охотно можно носить в осеннюю пору, чтобы выделиться и разнообразить свой образ в темных тонах.
Красивая сумка на летнее время / Фото Vogue
Именно оранжевая сумка – это замечательный модный акцент к пальто, дубленкам, бомберам и красивым платьям или блузам с брюками.
Издание Cosmopolitan выделило несколько сумок, которые являются самыми модными этой осенью. В список вошли контрастные, меховые сумки, с овчиной, фурнитурой и интересными ручками. А еще популярными станут сумки с поношенной кожей, принтованные аксессуары, а также модели с пряжками и ремешками.
Какие цвета сумок в моде?
Этой осенью в моде сумки классических цветов и нескольких неожиданных оттенков, таких как оливково-зеленый, белый (ванильный), розовый, блестящий черный и коричневый.
Сумки этих цветов удачно сочетаются с различными элементами верхней одежды, добавляя образу глубины и элегантности.