Несмотря на то, что черный остается классикой, дизайнеры решили отойти от базы и представить сумку, которая будет освежать образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue Spaine.

Какая сумка будет в моде в 2026 году?

Ключевым акцентом в весеннем сезоне станет сумка оранжевого оттенка. Бренд Ferragamo предложил оранжевые сумки всех возможных цветов, которые идеально подойдут для ежедневных выходов и вечерних встреч.



Модная сумка на весну 2026 / Фото Vogue

Для тех, кто любит монохромный образ, можно делать ставку на наряд оранжевого цвета в сочетании с сумкой. Насыщенный оранжевый часто ассоциируют с летом, и по словам стилистов, такие сумки охотно можно носить в осеннюю пору, чтобы выделиться и разнообразить свой образ в темных тонах.



Красивая сумка на летнее время / Фото Vogue

Именно оранжевая сумка – это замечательный модный акцент к пальто, дубленкам, бомберам и красивым платьям или блузам с брюками.

Издание Cosmopolitan выделило несколько сумок, которые являются самыми модными этой осенью. В список вошли контрастные, меховые сумки, с овчиной, фурнитурой и интересными ручками. А еще популярными станут сумки с поношенной кожей, принтованные аксессуары, а также модели с пряжками и ремешками.

Какие цвета сумок в моде?