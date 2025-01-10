Тренд – это популярный стиль одежды, который становится доминирующим в определенный сезон или даже год, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилиста Елены Шевченко. Но даже тренды, которые на пике популярности являются неустойчивыми и могут меняться со временем.

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Тренды 2025 года, которые есть в гардеробе всех девушек

Среди главных трендов этого года есть такие вещи, которые всегда были вневременными, а значит – они базовые, поэтому точно найдутся в вашем гардеробе. Какие позиции не надо покупать подробнее рассказала в своем видеоролике стилист.

По ее словам, классический синий деним без потертостей – это та вещь, которая есть в гардеробе всех девушек. Кроме того, актуальным считается потертый и состаренный деним, но он должен быть обязательно плотным.

Юбки-плиссе в этом сезоне снова возвращаются в моду, поэтому стилист советует вытаскивать их из шкафа, поскольку у многих они точно были еще несколько лет назад. В моде будут изделия из нестандартных материалов, например, из кожи.

А еще у многих девушек точно найдется вещь в гардеробе классического принта в массивный горошек. В этом году он будет популярным как никогда.

Осенью мы много говорили о возвращении в моду вельветовых брюк, однако в этом году в трендах уже оказались джинсы клеш, которые визуально удлиняют рост. Несмотря на то, что джинсы клеш всегда были элементом стиля, который был вне времени, но в этом году он особенно будет популярным.

Трендовые вещи, которые не надо покупать: смотрите видео

Если же вы таки нашли в своем гардеробе все эти вещи, тогда вам необязательно обновлять шкаф такими же вещами. Выбирайте все эти элементы гардероба для создания стильного и интересного образа без лишних затрат.