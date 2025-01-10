Тренд – це популярний стиль одягу, який стає домінуючим в певний сезон чи навіть рік, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Олени Шевченко. Та навіть тренди, які є на піку популярності є нестійкими й можуть змінюватися з часом.

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Тренди 2025 року, які є у гардеробі всіх дівчат

Серед головних трендів цього року є такі речі, які завжди були позачасовими, а отже – вони базові, тож точно знайдуться у вашому гардеробі. Які позиції не треба купувати детальніше розповіла у своєму відеоролику стилістка.

За її словами, класичний синій денім без потертостей – це та річ, яка є у гардеробі всіх дівчат. Окрім того, актуальним вважається потертий та зістарений денім, але він повинен бути обов’язково цупким.

Спідниці-плісе цього сезону знову повертаються у моду, тож стилістка радить витягати їх з шафи, оскільки в багатьох вони точно були ще кілька років тому. У моді будуть вироби з нестандартних матеріалів, наприклад, зі шкіри.

А ще в багатьох дівчат точно знайдеться річ у гардеробі класичного принту в масивний горошок. Цього року він буде популярним як ніколи.

Восени ми багато говорили про повернення в моду вельветових штанів, однак цього року в трендах вже опинилися джинси кльош, які візуально видовжують ріст. Попри те, що джинси кльош завжди були елементом стилю, який був поза часом, але цього року він особливо буде популярним.

Трендові речі, які не треба купувати: дивіться відео

Якщо ж ви таки віднайшли у своєму гардеробі всі ці речі, тоді вам не обов’язково оновлювати шафу такими ж самими речами. Обирайте всі ці елементи гардероба для створення стильного й цікавого образу без зайвих витрат.