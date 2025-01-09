Джинси є невід’ємною частиною нашого гардероба незалежно від пори року, пише 24 Канал. Без джинсів складно уявити сучасний аутфіт дівчини, тому розберемо, які ж саме вироби треба мати для створення красивих та стильних виходів у холодну й теплу пору року.

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Мішкуваті джинси

Ці широкі джинси ідеально підходять до будь-якого взуття та верхнього одягу. Вони чудово стилізуються з уггами, шубами й дублянками, а навесні вдало довершать базову футболку, корсет та босоніжки чи туфлі на підборах.

Білі джинси

Часом хочеться певного різноманіття в образах, тому радимо обирати красиві білі джинси, які вдало виглядають з шубами та уггами взимку та в теплу пору, в поєднанні з білими футболками чи будь-якими іншими речима – від лонгслівів до сорочки.

Чорні джинси

Оминаючи класику блакитних джинсів, не можемо не згадати про чорні джинси, які є чудовою альтернативою палаццо. Вони добре впишуться в класичний чи кежуальний аутфіт. Чорний колір – це база, яка стилізується з будь-якими кольорами, тож на вас чекає величезне різноманіття у створенні красивих образів.

Джинси О-силуету

Такі джинси – новинка на модній арені. Вони ще не здобули широкої популярності серед модниць, втім такий фасон вже починають активно носити американські модниці. Шведська модель Ельза Госк поєднала чорну шкірянку з блакитними джинсами та взуттям на підборах.

Джинси з підкатами

Для тих, хто хоче додати родзинки своїм образам, пропонуємо звернути увагу на модель з підкатами. Ці джинси будуть найпопулярнішими у 2025 році. Вони створюють затишний та дуже жіночний образ. Вдало виглядають з масивними уггами й взуттям на підборах, а за допомогою кросівок ви зможете створити безліч стильних аутфітів.

Натхнення для своїх образів можна знайти на сторінках улюблених модниць, які постійно демонструють нові інтерпретації стилізування джинсів. З джинсами можна поєднати все, тому не бійтеся самостійно створювати цікаві аутфіти.