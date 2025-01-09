Андре Тан має широку аудиторію, тож радо ділиться модними новинками зі своїми підписниками, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнера. Андре Тан працює в модній індустрії вже понад 20 років, тож пильно слідкує за всім й розповідає про це прихильникам.

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Приталені силуети

Дизайнер зазначив, що мода на речі оверсайз починає відходити, натомість актуальними стануть приталені силуети. За словами Андре Тана, завдяки цьому вбранню можна буде підкреслити свої форми та посилити енергетику жіночними лініями.

Яскраві речі

Монохром завжди був та залишатиметься актуальним, втім цього року варто відійти від вишуканого мінімалізму й додати у свої образи яскраві речі чи окремі деталі. Якщо ж вам не захочеться ускладнювати свої образи, тоді варто звернути увагу на цікаві бантики, ґудзики чи акцентні принти.

Колір Mocha Mousse

Інститут кольору Pantone у грудні оголосив головний колір року Mocha Mousse, який вже активно увірвався в тренди й, схоже, не здаватиме своїх позицій тривалий час. Колір є зрозумілим та простим, тож більшість вже почали інтегрувати речі у відтінку шоколадного мусу у свій гардероб.

Загалом у моді цієї зими короткі й подовжені шуби в білому та коричневому кольорі, угги на високій платформі, коричневі замшеві сумки, трикотажні светри та мішкуваті джинси. Вже цього року з моди помалу почне відходити леопардовий принт й набиратиме популярності коров’ячий, який вже починають носити європейські модниці.