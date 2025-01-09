Андре Тан имеет широкую аудиторию, поэтому радостно делится модными новинками со своими подписчиками, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу дизайнера. Андре Тан работает в модной индустрии уже более 20 лет, поэтому пристально следит за всем и рассказывает об этом поклонникам.

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Приталенные силуэты

Дизайнер отметил, что мода на вещи оверсайз начинает отходить, вместо этого актуальными станут приталенные силуэты. По словам Андре Тана, благодаря этому наряду можно будет подчеркнуть свои формы и усилить энергетику женственными линиями.

Яркие вещи

Монохром всегда был и будет оставаться актуальным, впрочем в этом году стоит отойти от изысканного минимализма и добавить в свои образы яркие вещи или отдельные детали. Если же вам не захочется усложнять свои образы, тогда стоит обратить внимание на интересные бантики, пуговицы или акцентные принты.

Цвет Mocha Mousse

Институт цвета Pantone в декабре объявил главный цвет года Mocha Mousse, который уже активно ворвался в тренды и, похоже, не будет сдавать своих позиций длительное время. Цвет является понятным и простым, поэтому большинство уже начали интегрировать вещи в оттенке шоколадного мусса в свой гардероб.

В общем в моде этой зимой короткие и удлиненные шубы в белом и коричневом цвете, угги на высокой платформе, коричневые замшевые сумки, трикотажные свитера и мешковатые джинсы. Уже в этом году из моды понемногу начнет отходить леопардовый принт и набирать популярность коровьи, который уже начинают носить европейские модницы.