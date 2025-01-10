Тренды 2025 года, которые не надо покупать: они есть у вас дома

В начале 2025 года все fashion-издания пестрят материалами о трендовых позициях сезона, поэтому порой может показаться, что для того, чтобы модно выглядеть, нужно будет полностью обновить свой гардероб. Однако, это далеко не так. Значительная часть этих трендов уже точно есть в нашем шкафу.

Тренд – это популярный стиль одежды, который становится доминирующим в определенный сезон или даже год, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилиста Елены Шевченко. Но даже тренды, которые на пике популярности являются неустойчивыми и могут меняться со временем.

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Тренды 2025 года, которые есть в гардеробе всех девушек

Среди главных трендов этого года есть такие вещи, которые всегда были вневременными, а значит – они базовые, поэтому точно найдутся в вашем гардеробе. Какие позиции не надо покупать подробнее рассказала в своем видеоролике стилист.

По ее словам, классический синий деним без потертостей – это та вещь, которая есть в гардеробе всех девушек. Кроме того, актуальным считается потертый и состаренный деним, но он должен быть обязательно плотным.

Юбки-плиссе в этом сезоне снова возвращаются в моду, поэтому стилист советует вытаскивать их из шкафа, поскольку у многих они точно были еще несколько лет назад. В моде будут изделия из нестандартных материалов, например, из кожи.

А еще у многих девушек точно найдется вещь в гардеробе классического принта в массивный горошек. В этом году он будет популярным как никогда.

Осенью мы много говорили о возвращении в моду вельветовых брюк, однако в этом году в трендах уже оказались джинсы клеш, которые визуально удлиняют рост. Несмотря на то, что джинсы клеш всегда были элементом стиля, который был вне времени, но в этом году он особенно будет популярным.

Трендовые вещи, которые не надо покупать: смотрите видео

Если же вы таки нашли в своем гардеробе все эти вещи, тогда вам необязательно обновлять шкаф такими же вещами. Выбирайте все эти элементы гардероба для создания стильного и интересного образа без лишних затрат.