Мода это не стиль. Важно уметь адаптировать тренды под себя, пишет 24 Канал со ссылкой на Hainichakiyo.
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Какие тренды будут актуальны в 2025 году
- Апокалиптический стиль
Какой стиль будет популярным в 2025 году / Фото Pinterest
С одной стороны это вещи, которые далеки от слова "гламур". С другой, дизайнеры адаптировали их, добавив много блеска и декоративных элементов.
- Яркие цвета
В этом году в тренде яркие цвета, которые смело можно назвать "вырви глаз". При этом, наиболее актуальной станет именно верхняя одежда в таких оттенках.
Если вы хотели в этом году приобрести себе тренч, пальто или что-то другое, обратите внимание именно на модели в ярких цветах.
- Вайб моря
Все принты и цвета, ассоциирующиеся с морем в этом году в тренде. Также в моде ткани и текстуры в этой тематике.
Какие принты будут популярны в 2025 году / Фото Pinterest
Трендовыми считаются как "имитация" моря в одежде, так и тематические детали. Например, вещи в полоску.
- Weird элементы
Прошлые сезоны отмечались стремлением к идеальности во всем. Больше всего ценился минимализм и сдержанность. В качестве примера можно привести нашумевшую эстетику "Old money".
А вот в этом сезоне ситуация кардинально иная. В моду войдут интересные и "неидеальные" элементы одежды. Например, аксессуары уникальной и в каком-то смысле странной формы.
- Бохо
В прошлом году бохо начинал набирать обороты. В этом году этот стиль является полноценным трендом.
Будет ли популярен принт "в горошек" в 2025 году / Фото Pinterest
- 80-е
Мода циклична и именно в 2025 году вернутся тренды из 80-х. К таким можно отнести:
- острые плечи;
- тюль;
- типичные принты (например, горошек) и так далее.
В то же время эти вещи будут осовременены, благодаря трендовым фасонам.
- Эстетика Chanel
Бренд Chanel имеет особую эстетику. Только это название вызывает у нас определенные ассоциации.
Как выглядит легендарный твидовый костюм от Chanel / Фото Pinterest
В этом году мировые бренды "вдохновились" эстетикой Chanel прошлых лет и в свои коллекции добавили соответствующие элементы.