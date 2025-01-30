Мода це не стиль. Важливо вміти адаптовувати тренди під себе, пише 24 Канал з посиланням на Hainichakiyo.

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Які тренди будуть актуальні у 2025 році

Апокаліптичний стиль



Який стиль буде популярним у 2025 / Фото Pinterest

З одного боку це речі, які далекі від слова "гламур". З іншого, дизайнери адаптували їх, додавши багато блиску і декоративних елементів.

Яскраві кольори

Цього року у тренді яскраві кольори, які сміливо можна назвати "вирви око". При цьому, найбільш актуальним стане саме верхній одяг у таких відтінках.

Тому, якщо ви хотіли цьогоріч придбати собі тренч, пальто чи щось інше, зверніть увагу саме на моделі у яскравих кольорах.

Вайб моря

Усі принти та кольори, що асоціюються з морем цьогоріч в тренді. Також в моді тканини та текстури у цій тематиці.



Які принти будуть популярні у 2025 / Фото Pinterest

Трендовими вважаються як "імітація" моря в одязі, так і тематичні деталі. Наприклад, речі у смужку.

Weird елементи

Минулі сезони відзначалися прагненням до ідеальності у всьому. Найбільше цінувався мінімалізм та стриманість. Як приклад можна навести нашумівшу естетику "Old money".

А от у цьому сезоні ситуація кардинально інша. В моду увійдуть цікаві і "неідеальні" елементи одягу. Наприклад, аксесуари унікальної та в якомусь сенсі дивакуватої форми.

Бохо

Торік бохо починав набирати обороти. Цьогоріч цей стиль є повноцінним трендом.



Чи буде популярним принт "в горошок" у 2025 / Фото Pinterest

80-ті

Мода циклічна і саме у 2025 році повернуться тренди з 80-х. До таких можна віднести:

гострі плечі;

тюль;

типові принти (наприклад, горошок) тощо.

Водночас ці речі будуть осучаснені, завдяки трендовим фасонам.

Естетика Chanel

Бренд Chanel має особливу естетику. Лише ця назва викликає у нас певні асоціації.



Як виглядає легендарний твідовий костюм від Chanel / Фото Pinterest

Цьогоріч світові бренди "надихнулися" естетикою Chanel минулих років і у свої колекції додали відповідні елементи.