7 трендов о которых должны знать все в 2025 году

Мир моды изменчив. Однако, опытный стилист, который находится в водовороте модных событий, может без проблем спрогнозировать, какие тренды будут господствовать на подиумах в новом сезоне.

Мода это не стиль. Важно уметь адаптировать тренды под себя, пишет 24 Канал со ссылкой на Hainichakiyo.

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Какие тренды будут актуальны в 2025 году

Апокалиптический стиль



Какой стиль будет популярным в 2025 году / Фото Pinterest

С одной стороны это вещи, которые далеки от слова "гламур". С другой, дизайнеры адаптировали их, добавив много блеска и декоративных элементов.

Яркие цвета

В этом году в тренде яркие цвета, которые смело можно назвать "вырви глаз". При этом, наиболее актуальной станет именно верхняя одежда в таких оттенках.

Если вы хотели в этом году приобрести себе тренч, пальто или что-то другое, обратите внимание именно на модели в ярких цветах.

Вайб моря

Все принты и цвета, ассоциирующиеся с морем в этом году в тренде. Также в моде ткани и текстуры в этой тематике.



Какие принты будут популярны в 2025 году / Фото Pinterest

Трендовыми считаются как "имитация" моря в одежде, так и тематические детали. Например, вещи в полоску.

Weird элементы

Прошлые сезоны отмечались стремлением к идеальности во всем. Больше всего ценился минимализм и сдержанность. В качестве примера можно привести нашумевшую эстетику "Old money".

А вот в этом сезоне ситуация кардинально иная. В моду войдут интересные и "неидеальные" элементы одежды. Например, аксессуары уникальной и в каком-то смысле странной формы.

Бохо

В прошлом году бохо начинал набирать обороты. В этом году этот стиль является полноценным трендом.



Будет ли популярен принт "в горошек" в 2025 году / Фото Pinterest

80-е

Мода циклична и именно в 2025 году вернутся тренды из 80-х. К таким можно отнести:

острые плечи;

тюль;

типичные принты (например, горошек) и так далее.

В то же время эти вещи будут осовременены, благодаря трендовым фасонам.

Эстетика Chanel

Бренд Chanel имеет особую эстетику. Только это название вызывает у нас определенные ассоциации.



Как выглядит легендарный твидовый костюм от Chanel / Фото Pinterest

В этом году мировые бренды "вдохновились" эстетикой Chanel прошлых лет и в свои коллекции добавили соответствующие элементы.