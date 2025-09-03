Женщины на самом деле выбирают прическу не только для собственного удовольствия. Исследования показывают, что понимание мужских предпочтений по укладке волос, тоже играют немалую роль в конечном решении.

Среди фаворитов – как вечная классика, так и более игривые, беззаботные варианты. Поэтому, какие прически нравятся мужчинам, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Новини.LIVE

От каких причесок мужчины в восторге?

Длинные прямые волосы

Классика, которую сложно затмить. Прямые, гладкие, длинные волосы всегда выглядят элегантно и соблазнительно.

Волны и кудри

Естественные волны завоевывают признание благодаря своей привлекательности. Эксперты утверждают, что эти легкие укладки способствуют созданию образа открытой, беззаботной и непринужденной женщины.



Волны и кудри привлекают мужчин / Фото Pinterest

Кроме того, многие мужчины предпочитают ухоженные локоны, отмечая, что они излучают выразительный женский шарм.

Небрежный пучок

Растрепанный пучок – универсальная прическа, дополняющая как повседневные джинсы, так и элегантные вечерние платья. Этот слегка "расслабленный" образ нравится мужчинам, предлагая сочетание непринужденного шарма и соблазнительной привлекательности.

Конский хвост

Сочетая в себе элегантность и спортивность, хвост продолжает оставаться вневременной прической. Эта универсальная прическа элегантно демонстрирует шею и плечи, достигая баланса между спортивной привлекательностью и женственной грацией.

Многие мужчины считают хвост одной из самых привлекательных черт женской внешности.



Конский хвост всегда выглядит привлекательно / Фото Pinterest

Косы и плетения

Романтика остается вневременным трендом. Возрождение элегантных причесок, таких как аккуратные косы и сложные плетения, привлекает внимание и создает образ женственности, который многие мужчины считают привлекательным.

Короткие стрижки

Такие стили, как боб, пикси и даже дерзкий панк все чаще ассоциируются с уверенностью в себе – качеством, которое многие считают привлекательным. Поэтому короткие стрижки, как всегда, тоже в тренде и среди фаворитов у мужчин.

Какие стрижки идеальны для женщин 60+?

Поиск идеальной стрижки после 60 лет может стать серьезным вызовом для многих. Однако, это вовсе не повод отказываться от модных экспериментов. Правильно подобранная короткая стрижка может освежить внешний вид женщины, и придать ей ощущение молодости и уверенности в себе.

Такими стрижками являются: