Lady Б'юті-тренди "Можна втратити голову": чоловіки назвали найзвабливіші жіночі зачіски
3 вересня, 09:35
2

"Можна втратити голову": чоловіки назвали найзвабливіші жіночі зачіски

Марта Касіянчук
Жінки насправді обирають зачіску не лише для власного задоволення. Дослідження показують, що розуміння чоловічих вподобань щодо укладання волосся, теж відіграють чималу роль у кінцевому рішенні.

Серед фаворитів – як вічна класика, так і більш грайливі, безтурботні варіанти. Тож, які зачіски подобаються чоловікам, розповідає 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE

Від яких зачісок чоловіки в захваті?

  • Довге пряме волосся

Класика, яку складно затьмарити. Пряме, гладке, довге волосся завжди має елегантний й звабливий вигляд.

  • Хвилі та кучері

Природні хвилі завойовують визнання завдяки своїй привабливості. Експерти стверджують, що ці легкі укладки сприяють створенню образу відкритої, безтурботної та невимушеної жінки. 


Хвилі та кучері приваблюють чоловіків / Фото Pinterest

Крім того, багато чоловіків віддають перевагу доглянутим локонам, відзначаючи, що вони випромінюють виразний жіночий шарм.

  • Недбалий пучок

Розпатланий пучок – універсальна зачіска, що доповнює як повсякденні джинси, так і елегантні вечірні сукні. Цей злегка "розслаблений" образ подобається чоловікам, пропонуючи поєднання невимушеного шарму і спокусливої привабливості.

  • Кінський хвіст

Поєднуючи в собі елегантність і спортивність, хвіст продовжує залишатися позачасовою зачіскою. Ця універсальна зачіска елегантно демонструє шию та плечі, досягаючи балансу між спортивною привабливістю та жіночною грацією. 

Багато чоловіків вважають хвіст однією з найпривабливіших рис жіночої зовнішності.


Кінський хвіст завжди виглядає привабливо / Фото Pinterest

  • Коси та плетіння

Романтика залишається позачасовим трендом. Відродження елегантних зачісок, таких як акуратні коси та складні плетіння, привертає увагу і створює образ жіночності, який багато чоловіків вважає привабливим.

  • Короткі стрижки

Такі стилі, як боб, піксі та навіть зухвалий панк все частіше асоціюються з упевненістю в собі – якістю, яку багато хто вважає привабливою. Тому короткі стрижки, як завжди, теж в тренді і серед фаворитів у чоловіків.

Які стрижки ідеальні для жінок 60+?

Пошук ідеальної стрижки після 60 років може стати серйозним викликом для багатьох. Однак, це зовсім не привід відмовлятися від модних експериментів. Правильно підібрана коротка стрижка може освіжити зовнішній вигляд жінки, й надати їй відчуття молодості та впевненості в собі.

Такими стрижками є:

  • французький боб;
  • піксі;
  • довгий боб;
  • класичний боб.

