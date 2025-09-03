Жінки насправді обирають зачіску не лише для власного задоволення. Дослідження показують, що розуміння чоловічих вподобань щодо укладання волосся, теж відіграють чималу роль у кінцевому рішенні.

Серед фаворитів – як вічна класика, так і більш грайливі, безтурботні варіанти. Тож, які зачіски подобаються чоловікам, розповідає 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE

Від яких зачісок чоловіки в захваті?

Довге пряме волосся

Класика, яку складно затьмарити. Пряме, гладке, довге волосся завжди має елегантний й звабливий вигляд.

Хвилі та кучері

Природні хвилі завойовують визнання завдяки своїй привабливості. Експерти стверджують, що ці легкі укладки сприяють створенню образу відкритої, безтурботної та невимушеної жінки.



Хвилі та кучері приваблюють чоловіків / Фото Pinterest

Крім того, багато чоловіків віддають перевагу доглянутим локонам, відзначаючи, що вони випромінюють виразний жіночий шарм.

Недбалий пучок

Розпатланий пучок – універсальна зачіска, що доповнює як повсякденні джинси, так і елегантні вечірні сукні. Цей злегка "розслаблений" образ подобається чоловікам, пропонуючи поєднання невимушеного шарму і спокусливої привабливості.

Кінський хвіст

Поєднуючи в собі елегантність і спортивність, хвіст продовжує залишатися позачасовою зачіскою. Ця універсальна зачіска елегантно демонструє шию та плечі, досягаючи балансу між спортивною привабливістю та жіночною грацією.

Багато чоловіків вважають хвіст однією з найпривабливіших рис жіночої зовнішності.



Кінський хвіст завжди виглядає привабливо / Фото Pinterest

Коси та плетіння

Романтика залишається позачасовим трендом. Відродження елегантних зачісок, таких як акуратні коси та складні плетіння, привертає увагу і створює образ жіночності, який багато чоловіків вважає привабливим.

Короткі стрижки

Такі стилі, як боб, піксі та навіть зухвалий панк все частіше асоціюються з упевненістю в собі – якістю, яку багато хто вважає привабливою. Тому короткі стрижки, як завжди, теж в тренді і серед фаворитів у чоловіків.

Які стрижки ідеальні для жінок 60+?

Пошук ідеальної стрижки після 60 років може стати серйозним викликом для багатьох. Однак, це зовсім не привід відмовлятися від модних експериментів. Правильно підібрана коротка стрижка може освіжити зовнішній вигляд жінки, й надати їй відчуття молодості та впевненості в собі.

Такими стрижками є: