Из-за этого ваши волосы ломкие и сухие: от этих привычек нужно избавиться

Волосы могут становиться ломкими и сухими по многим причинам. В частности, и из-за ваших ежедневных привычек.

Безусловно, одной из основных причин ухудшения состояния волос являются проблемы со здоровьем. Для того чтобы исключить этот фактор, нужно обратиться к врачу, пишет 24 Канал.

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Почему волосы становятся ломкими

Волосы запутываются во время сна

Волосы могут запутываться во время сна, если они распущены. Стоит каждый раз перед сном заплетать легкую косу.

Вы не пользуетесь бальзамом

Бальзамом для волос нужно пользоваться ежедневно. Наносить его необходимо по всей длине. При этом, стоит избегать попадания бальзама на корни.

Как улучшить состояние волос без специальных средств / Фото Pexels

Щоб волосся мало приголомшливий вигляд, не потрібно витрачати мільйони чи докладати надзусилля. Достатньо зробити правильний вибір у догляді, який забезпечить локонам здоров’я, силу та природний блиск. Продукти FORTESSE створені для того, щоб ви мали гарний вигляд щодня. З FORTESSE ви сучасні!

Влияние солнца и температур

Волосы нужно защищать от солнца и воздействия температур. Для этого необходимо ежедневно использовать термозащиту.

Важно! Пользоваться термозащитой стоит не только летом, а и в течение всего года.

Нарушенный водный баланс

Воды нужно употреблять достаточное количество. Именно водный баланс позволяет поддерживать хорошее состояние кожи, волос и ногтей.



Почему волосы становятся ломкими / Фото Pexels

Неправильный уход

Неправильно подобранный уход может очень негативно повлиять на состояние волос. Стоит покупать не трендовые средства, а те, которые подходят именно вам.

Обратите внимание! У многих специалистов есть специальная услуга подбора ухода на разный бюджет.