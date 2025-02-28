Этот прохладный оттенок идеально подойдет для весенне-летней поры, пишет 24 Канал со ссылкой на Glamour. В популярном оттенке есть сочетание брюнетки и блондинки, от которого вместе образуется бронзовый цвет с золотистыми и медовыми тонами. Оттенок будет невероятно переливаться на солнце.

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Бронзовый цвет волос – тренд весны

Цвет Raffia Blonde прекрасно подходит к естественным, органическим текстурам – волн, завитков или прямых волос. Оттенок бронзовой рафии является более нежным для волос, чем светлый блонд и требует гораздо меньше осветленности, которая при переходе с темных волос способна негативно повлиять на состояние волос.

Парикмахер, который придумал этот цвет говорит, что он идеально подходит тем женщинам, которые любят что-то среднее между блондом и темным оттенком. Кроме того, оттенок находится внутри цветового спектра, поэтому его можно легко менять в течение года, осветляя или смягчая.

Цвет подойдет для тех, кто не хочет тратить много времени на уход, но желает стабильно иметь красивый и универсальный тон. Как и со всеми цветами окрашенных волос, для сохранения оттенка – пряди нужно подпитывать. Для этого необходимо воспользоваться специальными шампунями для окрашенных волос и питательными масками. Они помогут сохранить деликатные оттенки тонированными и чистыми.

Щоб волосся мало приголомшливий вигляд, не потрібно витрачати мільйони чи докладати надзусилля. Достатньо зробити правильний вибір у догляді, який забезпечить локонам здоров’я, силу та природний блиск. Продукти FORTESSE створені для того, щоб ви мали гарний вигляд щодня. З FORTESSE ви сучасні!

Тренд на этот оттенок уже подхватили Майли Сайрус, Хлоя Севиньи, Холли Берри и Шакира. Также некоторые модницы начинают активно красить волосы в трендовый оттенок, чтобы добавить волосам свежести и эффектности. Цвет выглядит впечатляюще, дорого и престижно, поэтому рекомендуем его смело выбирать на теплый сезон.