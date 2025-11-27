Головной убор, который заполонит соцсети в декабре: это хорошая альтернатива шапке

До зимы осталось уже совсем немного, а это значит, что время подумать о головных уборах, без которых нам не обойтись. Если у вас уже есть базовая шапка бини, то на замену ей советуем приобрести кое-что поинтереснее.

Неожиданным фаворитом сезона является круглая шапка из эко-меха, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Они напоминают моду 80-х годов, но уже несколько с более современным вайбом.

Читайте также Наряд, который идеально подходит на Новый год 2026: самые красивые платья для праздничной ночи

Как выглядит трендовый головной убор зимы?

Меховая шапка, которая называется пилбокс, является актуальной на эту зиму. Она представлена в магазинах Zara, House, Reserved, поэтому ее приобрести смогут все, кто следит за трендами. Но если раньше эти шапки изготавливали из меха, то теперь только исключительно из искусственного материала.



Модные шапки на зимнюю пору / Фото Cosmopolitan

Модный головной убор выглядит достаточно эффектно и элегантно, особенно если сочетать его с шубой, дубленкой, стильным пуховиком или пальто с меховыми вставками, который набирает популярность в этом сезоне.

А еще такая шапка идеально подойдет для отдыха на горнолыжном курорте. Ею можно дополнять лыжный костюм или создавать монохромный образ в светлых или темных тонах, которые одинаково хорошо смотрятся на фоне заснеженных гор.



Модные шапки на зимнюю пору / Фото Cosmopolitan



Модные шапки на зимнюю пору / Фото Cosmopolitan

Большие и пушистые меховые шапки создают красивый контраст даже с минималистичным пальто или пуховиком. Такой головной убор идеально выручит тогда, когда надо создать безупречный образ с добавлением главной изюминки. Именно за это будет отвечать меховая шапка.

Лучше всего меховые шапки сочетать с шубами этого сезона, пишет Vogue. Самыми модными фасонами шуб на зиму являются короткие шубы в естественных оттенках, цветные короткие шубы и длинные шубы миди или макси. Кроме шуб, в моде остаются пальто со встроенным шарфом и пальто с высоким воротником и мехом вокруг шеи и рукавов.

Какие пальто делают образ дорогим?