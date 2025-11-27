Укр Рус
27 листопада, 16:27
3

Головний убір, який заполонить соцмережі у грудні: це гарна альтернатива шапці

Юлія Турелик
Основні тези
  • Кругла шапка з екохутра, відома як пілбокс, стала трендом цієї зими, вона доступна в магазинах Zara, House, Reserved.
  • Цей головний убір ідеально підходить для поєднання з шубами, дублянками, стильними пуховиками чи пальтом, а також для створення образів на гірськолижному курорті.

До зими залишилося вже зовсім трохи, а це означає, що час подумати про головні убори, без яких нам не обійтися. Якщо у вас вже є базова шапка біні, то на заміну їй радимо придбати дещо цікавіше.

Неочікуваним фаворитом сезону є кругла шапка з екохутра, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Вони нагадують моду 80-х років, але вже дещо з сучаснішим вайбом.

Як виглядає трендовий головний убір зими?

Хутряна шапка, яка має назву пілбокс, є актуальною на цю зиму. Вона представлена у магазинах Zara, House, Reserved, тож її придбати зможуть всі, хто стежить за трендами. Та якщо раніше ці шапки виготовляли з хутра, то тепер лише виключно зі штучного матеріалу.


Модні шапки на зимову пору / Фото Cosmopolitan

Модний головний убір виглядає досить ефектно та елегантно, особливо якщо поєднувати його з шубою, дублянкою, стильним пуховиком чи пальтом з хутряними вставками, який набирає популярності цього сезону.

А ще така шапка ідеально пасуватиме для відпочинку на гірськолижному курорті. Нею можна доповнювати лижний костюм чи створювати монохромний образ у світлих чи темних тонах, які однаково гарно дивляться на тлі засніжених гір.


Модні шапки на зимову пору / Фото Cosmopolitan


Модні шапки на зимову пору / Фото Cosmopolitan

Великі й пухнасті хутряні шапки створюють красивий контраст навіть з мінімалістичним пальтом чи пуховиком. Такий головний убір ідеально виручить тоді, коли треба створити бездоганний образ з додаванням головної родзинки. Саме за це відповідатиме хутряна шапка. 

Найкраще хутряні шапки поєднувати з шубами цього сезону, пише Vogue. Наймоднішими фасонами шуб на зиму є короткі шуби в природних відтінках, кольорові короткі шуби та довгі шуби міді чи максі. Крім шуб, у моді залишаються пальта з вбудованим шарфом і пальта з високим коміром та хутром навколо шиї та рукавів.

Які пальта роблять образ дорогим?

  • Цієї осені в моді пальта максі, двоколірні моделі та пальта з палантином, які додають образу вишуканості та тепла.

  • Популярні кольори включають хакі, оливковий, молочний, сірий та коричневий, а також хутряні пальта в короткій та довгій версії.

Часті питання

Який головний убір став неочікуваним фаворитом сезону?

Неочікуваним фаворитом сезону стала кругла шапка з екохутра — вона нагадує моду 80-х років, але з сучаснішим вайбом.

Де можна придбати актуальну шапку пілбокс?

Актуальну шапку пілбокс можна придбати в магазинах Zara, House та Reserved — вона виготовлена виключно зі штучного матеріалу.

Як найкраще поєднувати хутряну шапку в зимових образах?

Хутряна шапка ефектно виглядає з шубою, дублянкою, стильним пуховиком або пальтом з хутряними вставками — вона також доповнює лижний костюм на гірськолижному курорті.