Трендовые кардиганы на зиму, которые вам точно пригодятся: они милые и комфортные

Кардиганы снова оказались среди модных фаворитов холодного сезона. Они уютные, универсальные и легко сочетаются с любым низом. В этом сезоне в тренде несколько кардиганов, на которые точно стоит обратить внимание.

Кардиган может быть самостоятельной единицей в образе, а может быть хорошим дополнением к футболке, лонгсливу или водолазке, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

Какие кардиганы в моде в этом сезоне?

Базовый трикотажный кардиган из трикотажа

Эта модель является самой практичной, потому что способна выручить в любой ситуации. В моде варианты в приглушенных тонах: молочный, серый, бежевый или кофейный. Его можно комбинировать с джинсами или юбкой. Такая вещь хорошо впишется в любой образ и будет актуальной еще много сезонов.

Объемный кардиган ручной вязки

Рельефные вязаные кардиганы с крупными петлями выглядят очень красиво. Можно выбирать в длине миди и с массивными пуговицами. Для создания зимнего аутфита, дополняйте его джинсами или широкими брюками.

Удлиненный кардиган-пальто

Довольно стильно выглядит длинный кардиган, который можно носить в помещении для дополнительного комфорта. Стилисты советуют комбинировать его с высокими сапогами и объемной сумкой.

Кроме кардиганов на зимнюю пору стоит приобрести водолазки, пишет In Journal. Гольф можно сочетать с джинсами, пальто, свитерами и мини-юбками для создания разнообразных образов в холодное время. Водолазка с джинсами, длинным пальто, свитером или короткой юбкой создает универсальные и стильные комбинации для ежедневного ношения или офиса.

Какие еще модные новинки стоит знать?