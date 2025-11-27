Трендові кардигани на зиму, які точно всім знадобляться: вони милі та комфортні
- Цього сезону модні кардигани: базовий трикотажний, об’ємний ручної в’язки та подовжений кардиган-пальто.
- Кардигани легко поєднуються з різним одягом, створюючи стильні зимові образи.
Кардигани знову опинилися серед модних фаворитів холодного сезону. Вони затишні, універсальні та легко поєднуються з будь-яким низом. Цього сезону у тренді кілька кардиганів, на які точно варто звернути увагу.
Кардиган може бути самостійною одиницею в образі, а може бути гарним доповненням до футболки, лонгсліву чи водолазки, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
Читайте також В'язаний светр у смужку – головний тренд зими: додайте цю річ до свого гардероба
Які кардигани в моді цього сезону?
Базовий трикотажний кардиган
Ця модель є найпрактичнішою, бо здатна виручити в будь-якій ситуації. У моді варіанти в приглушених тонах: молочний, сірий, бежевий чи кавовий. Його можна комбінувати з джинсами чи спідницею. Така річ добре впишеться в будь-який образ та буде актуальною ще багато сезонів.
Об’ємний кардиган ручної в’язки
Рельєфні в’язані кардигани з великими петлями виглядають дуже красиво. Можна обирати у довжині міді та з масивними ґудзиками. Для створення зимового аутфіту, доповнюйте його джинсами чи широкими штанами.
Подовжений кардиган-пальто
Доволі стильно виглядає довгий кардиган, який можна носити в приміщенні для додаткового комфорту. Стилісти радять комбінувати його з високими чоботами та об’ємною сумкою.
Крім кардиганів на зимову пору варто придбати водолазки, пише In Journal. Гольф можна поєднувати з джинсами, пальто, светрами та мініспідницями для створення різноманітних образів у холодну пору. Водолазка з джинсами, довгим пальто, светром або короткою спідницею створює універсальні та стильні комбінації для щоденного носіння або офісу.
Які ще модні новинки варто знати?
П'ять стильних варіантів светрів на зиму включають вкорочений светр, класичний об'ємний светр, монохромні комплекти, текстурні светри та светри з візерунком Аргайл.
У моді зараз популярні пальта: з шарфом, коричневі, з фабричного хутра, з високим коміром, у клітинку, з хутром навколо шиї та рукавів.
Часті питання
Які кардигани в моді цього сезону?
Цього сезону в моді базові трикотажні кардигани в приглушених тонах, об'ємні кардигани ручної в'язки з великими петлями, а також подовжені кардигани-пальто, що забезпечують стильний вигляд і комфорт.
Як можна комбінувати кардигани для створення стильного образу?
Кардигани можна комбінувати з джинсами, спідницями, широкими штанами та високими чоботами. Подовжений кардиган-пальто можна носити з об'ємною сумкою для додаткового комфорту.
Які ще модні речі рекомендують придбати на зиму?
Крім кардиганів, на зимову пору варто придбати водолазки, які можна поєднувати з джинсами, пальто, светрами та мініспідницями для створення різноманітних образів у холодну пору.