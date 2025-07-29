Выбор правильного купальника является очень важным. Нужно выбрать ту модель, которая скроет недостатки и подчеркнет преимущества. Для девушек с маленькой грудью стилисты нашли идеальный купальник

Купальник – это та вещь, которая открывает большую часть тела, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Подобрав для себя правильный крой, можно сделать фигуру стройнее, талию – тоньше, а ноги – длиннее.

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Какой купальник выбрать девушкам с маленькой грудью?

По словам стилистов, лучшим купальником считается модель балконет. Именно этот вариант купальника является прекрасным выбором для женщин, которые имеют маленький размер груди.

Несмотря на то, что есть немало моделей с push-up, которые влияют на объем груди, в жару они не совсем практичны. В них бывает жарко, а еще бюстгальтер долго сохнет после выхода из воды.

Теперь большинство девушек выбирают для себя практичность, не стесняются маленького размера груди и совсем не хотят увеличивать бюст с помощью дополнительного наслоения в бюстгальтере. Именно поэтому в последнее время модницы все активнее примеряют другой крой.

Купальники балконеты с косточками немного приподнимают грудь и визуально ее увеличивают. Эта модель не попала в список самых популярных фасонов лета, однако такие купальники примеряют множество инфлюенсерок.

На фотографиях можно заметить, что все женщины, которые одели модель с косточкой, получили визуально больший бюст. Предлагаем посмотреть лучшие варианты купальников, которые вы сможете выбрать для себя этим летом.

Если на теле появятся следы от загара, то их можно убрать с помощью нескольких способов.