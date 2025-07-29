Продумывание образов на отдых не всегда проходит идеально, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Сложно заранее оценить погоду и понять, какие именно вещи нам точно понадобятся.

Читайте также Якак выглядеть дорого у бассейна или на пляже: Андре Тан дал важные советы

Чтобы не перенапрягаться перед отдыхом, рекомендуем обратить внимание на интересный прием из тиктока, который уже стал вирусным. Видеоролики в сети называются "Правило 333" и учат быстро и качественно собирать чемодан.

Как собрать чемодан на отдых?

Чтобы собрать большое количество образов (до 27) в чемодан достаточно положить лишь незначительное количество вещей: 3 пары обуви, 3 нижние элементы одежды – юбку, шорты, брюки, 3 верхние элементы одежды – футболку, платье и рубашку.

Если все эти вещи относятся к базовому гардеробу, то будут прекрасно стилизоваться друг с другом, поэтому удастся получить готовую миникапсулу из стильных образов.

Сбор чемодана по "Правилу 333": смотрите видео

Для создания акцентных аутфитов можно подобрать интересные аксессуары или взять с собой любимые украшения, чтобы разнообразить свои выходы. Не забывайте о головных уборах, без которых не обойтись в летнее время. Не обязательно брать на отдых весь набор. Вполне достаточно будет панамы, бейсболки или шляпы. Выбирайте ту вещь, которая лучше всего подойдет вашим аутфитам.

К слову, успокоить кожу после ожога можно с помощью охлажденных чайных пакетиков или ткани, смоченной в чайном настое.

Среди важных вещей найдите место для аптечки, солнцезащитного крема, спрея от комаров. Возьмите с собой несколько книг, благодаря которым сможете немного расслабиться и отдохнуть от телефона и социальных сетей.