В сезон отпуска очень важно наносить на тело защитное SPF-средство, потому что если этого не сделать, то кожа легко поддастся солнечному воздействию и получит ожоги, пишет 24 Канал со ссылкой на "Главред".

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Как спасти кожу после ожога на солнце?

Пользовательница тиктоку Морган спросила пользователей о необычных методах, которые советовали когда-то бабушки в детстве. В сети говорится о лайфхаке с яичными белками, которые надо нанести на тело после сильного ожога. По словам женщины, такое действие мгновенно облегчает боль и уменьшает жжение.

Морган показала ожоги на коже: смотрите видео

Успокоить кожу после ожога можно с помощью чайных пакетиков черного или зеленого чая. Их нужно замочить в теплой воде, а потом положить в холодильник. Когда они остынут, их надо приложить к обожженному участку кожи на несколько минут. К ожогу также можно приложить мягкую ткань смоченную в чайном настое.

Что делать при солнечном ожоге?

Горячая и покрасневшая кожа может печь, чесаться, а через некоторое время начнет шелушиться. Кожа восстанавливается примерно за неделю. Сразу после появления ожогов надо покинуть солнечное место и охладить кожу мокрым полотенцем или под прохладным душем.

Нанесите пантенол, чтобы успокоить кожу. Для предотвращения обезвоживания нужно пить много воды, а пораженную кожу защищать до полного заживления.

К слову, трихологи рекомендуют ограничить использование фена летом для уменьшения повреждения волос, предлагая альтернативные методы сушки.

На кожу ни в коем случае нельзя класть лед, прокалывать волдыри и одевать тесную одежду.