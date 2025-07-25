У сезон відпустки дуже важливо наносити на тіло захисний SPF-засіб, бо якщо цього не зробити, то шкіра легко піддасться сонячному впливу й зазнає опіків, пише 24 Канал з посиланням на "Главред".

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Як врятувати шкіру після опіку на сонці?

Користувачка тіктоку Морган запитала користувачів про незвичні методи, які радили колись бабусі в дитинстві. У мережі йдеться про лайфхак з яєчними білками, які треба нанести на тіло після сильного опіку. За словами жінки, така дія миттєво полегшує біль та зменшує печіння.

Морган показала опіки на шкірі: дивіться відео

Заспокоїти шкіру після опіку можна за допомогою чайних пакетиків чорного чи зеленого чаю. Їх потрібно замочити в теплій воді, а тоді покласти в холодильник. Коли вони охолонуть, їх треба прикласти до обпеченої ділянки шкіри на кілька хвилин. До опіку також можна прикласти м’яку тканину змочену в чайному настої.

Що робити при сонячному опіку?

Гаряча та почервоніла шкіра може пекти, свербіти, а через деякий час почне лущитися. Шкіра відновлюється приблизно за тиждень. Одразу після появи опіків треба покинути сонячне місце й охолодити шкіру мокрим рушником чи під прохолодним душем.

Нанесіть пантенол, щоб заспокоїти шкіру. Для запобігання зневодненню потрібно пити багато води, а уражену шкіру захищати до повного загоєння.

До слова, трихологи рекомендують обмежити використання фена влітку для зменшення пошкодження волосся, пропонуючи альтернативні методи сушіння.

На шкіру в жодному разі не можна класти лід, проколювати пухирі та одягати тісне вбрання.